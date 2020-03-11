Цены на нефть в среду, скорее всего, останутся под давлением - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки в утренние часы среды снова снижаются после восстановления более чем на 8% днем ранее и рискуют остаться под давлением, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent в моменте торгуются немногим ниже отметки $37/bbl, WTI - $34/bbl.

"Накануне поддержку нефтяному рынку оказывало восстановление аппетита к рисковым активам на фоне сообщений о фискальных стимулах в США, необходимых для оказания поддержки американской экономике, - отмечают аналитики банка. - Цены на нефть пытаются найти новое равновесие после развала сделки ОПЕК+. Тем не менее, на наш взгляд, пока весьма рано говорить о стабилизации нефтяного рынка, поскольку риски снижения спроса на нефть в связи с распространением коронавируса остаются повышенными".

Кроме того, во вторник API сообщил об очередном росте запасов сырья в Штатах (на этот раз на 6,5 mbd), что стало седьмой неделей роста запасов подряд. "Такая динамика запасов также может свидетельствовать о слабости спроса на сырье, - полагают в "Нордеа банке". - В среду будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, однако динамику цен на нефть, вероятно, определит аппетит к рисковым активам, который на старте торгов остается ослабленным. В результате, нефтяные котировки рискуют остаться под давлением".