Высокая волатильность рынков будет сдерживать откат доходности госбумаг на более низкие уровни - Промсвязьбанк

Высокая волатильность рынков будет сдерживать откат доходности госбумаг на более низкие уровни, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Распродажи вторника на долговом рынке смягчились за счет действий ЦБ по предоставлению ликвидности и поддержке валютного рынка, а также Минфина, который накануне заявил о приостановке аукционов ОФЗ, отмечают аналитики банка. Также поддержку оказала повышательная коррекция нефтяных цен.

"В результате доходность 10-летних ОФЗ, как и ожидалось, стабилизировались вблизи уровня 7,0% годовых (закрытие 6,98%); доходность 5-летних ОФЗ достигла 6,44% годовых. По нашим оценкам, текущий уровень доходности госбумаг отражает ставку ЦБ в диапазоне 6,0%-6,25% годовых. Мы пока не ожидаем превентивных мер от ЦБ по повышению ставки, однако высокая волатильность рынков будет сдерживать откат доходности госбумаг на более низкие уровни", - пишут специалисты Промсвязьбанка.