Brent в среду будет торговаться в диапазоне $37-39 за баррель - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка в среду ожидают сохранения цен на нефть Brent в диапазоне 37-39 долларов за баррель, сообщается в обзоре банка.

Цены на нефть продолжают инерционное восстановление, но уже достаточно сдержанными темпами, отмечают аналитики Промсвязьбанка.

Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 6,4 млн барр., сильнее ожиданий, при снижении запасов бензинов на 3,1 млн барр. и дистиллятов на 4,7 млн барр. Сланцевые компании США начинают говорить о планах сокращения капзатрат, что может сказаться на снижении добычи. Это оказывает дополнительную поддержку рынку нефти.

"Тем не менее, сантимент остается нестабильным, в среду ожидаем сохранения цен на нефть Brent в диапазоне 37-39 долл./барр.", - указывают специалисты Промсвязьбанка.