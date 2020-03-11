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11 марта 2020 года 10:24

Рубль слегка снизился к доллару и заметно подешевел к евро на старте торгов среды

Москва. 11 марта. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках капитала из-за угрозы распространения китайского коронавируса; некоторую поддержку нацвалюте оказывает позитивная коррекция нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,31-71,72 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,495 руб./$1 (+9,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 81,22 руб./EUR1 (+71,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 37,5 копейки к уровню закрытия вторника, до 75,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 52,58 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 63,88 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках капитала из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику. При этом некоторую поддержку нацвалюте оказывает наметившаяся восстановительная динамика мировых цен на нефть после их обвала в начале недели, произошедшего из-за срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Цены на нефть растут в среду утром в ожидании стимулирующих мер по поддержке экономики США, однако на настроения участников рынка влияет неопределенность, связанная со сроками и масштабами этих мер. Белый дом и Конгресс во вторник активно обсуждали меры по поддержке экономики США и снижения налоговой нагрузки на граждан. Однако детали и сроки объявления этих мер пока неизвестны. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду составила $37,66 за баррель, что на 1,18% выше уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже выросли в цене к этому времени на 0,67% - до $34,59 за баррель.

Цены на нефть отыграли примерно половину падения, которое произошло в понедельник после того как Саудовская Аравия, не добившись согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей. Во вторник Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) - это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду, при этом австралийский индекс по итогам сессии потерял 3,6%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 2,39%. Китайский сводный индекс CSI 300 к 08:39 МСК снизился 0,84%. Индикатор Shanghai Composite потерял 0,41%, гонконгский Hang Seng - 0,71%. Значение южнокорейского индикатора Kospi к 08:55 МСК опустилось на 3,02%. Тем временем австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов рухнул на 3,6%. Индекс упал более чем на 20% с максимального уровня и вошел в "медвежий" рынок.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом крайне волатильную торговую сессию во вторник, восстановив примерно половину потерь, зафиксированных днем ранее. Рынок открылся уверенным подъемом, Dow Jones Industrial Average подскочил почти на 1000 пунктов в течение нескольких первых минут торгов. Однако через некоторое время повышение индексов полностью сошло на нет, и рынок вернулся к росту лишь в финальные часы сессии. В понедельник индексы рухнули более чем на 7%, максимальными темпами с 2008 года. Сохраняющийся страх распространения коронавируса COVID-19 и его негативных последствий для мировой экономики усугубил падение цен на нефть, обрушившее котировки акций нефтяных компаний.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Белый дом намерен провести через Конгресс ряд мер, которые позволят ограничить негативные последствия эпидемии коронавируса для американской экономики, поддержало рынок акций. Во вторник Трамп провел встречу с сенаторами-республиканцами для обсуждения его инициативы по снижению налога на оплату труда, а также введения адресных мер для поддержки туризма наряду с другими возможными шагами для стимулирования экономического роста. По итогам встречи Трамп признал, что консенсуса относительно того, как действовать, пока нет, но выразил уверенность, что экономика США справится с нынешними трудностями.


Опубликовано: /Финмаркет/
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