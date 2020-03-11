ИК "Фридом Финанс" считает, что акции Мосбиржи - одни из лучших для долгосрочных вложений и защитных инвестиций

Биржевой оборот "Московской биржи" на фондовом рынке превысил 250 млрд руб. (максимальный за все время), а на валютном рынке - 1,8 трлн руб., констатируют в ИК "Фридом Финанс". "Мы полагаем, что акции "Мосбиржи" - одни из лучших для долгосрочных вложений, а также для защитных инвестиций. В силу регуляторных особенностей она не имеет долга, рост интереса к фондовому рынку будет способствовать увеличению торговых оборотов. Падение капитализации эмитентов необязательно негативно влияет на торговые обороты", - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.