Утренние прогнозы: тянуть рынок акций вниз в среду будут банки и нефтегазовый сектор

Аналитики отмечают, что в среду внешний фон неоднозначен, и рассчитывают на разнонаправленное движение российских акций. Волатильность рынков остается на повышенном уровне.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с приростом около 1-2%, в диапазоне 2520-2550 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2500, 2480 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2580, 2600 пунктов. Несмотря на неоднозначное утреннее состояние внешнего фона, индекс Мосбиржи может открыться с заметным приростом в рамках коррекционного отскока. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации вблизи уровня открытия".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон вновь портится. Основные индикаторы указывают на пессимизм глобального рынка. Иена укрепляется, доходности по американским казначейским обязательствам растут. Меж тем, нефть пытается удержаться в плюсе, надеясь на сокращение добычи в США под давлением ценовой войны, затеянной Саудовской Аравией и РФ. Индекс Мосбиржи накануне оказался в зоне "медвежьего" рынка, где может продолжить поиск поддержки без попытки отскока. Из событий корпоративного плана стоит отметить отчёт TCS Group по МСФО и операционные результаты "АЛРОСА" за февраль".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "После нашего закрытия во вторник Америка подросла. Но торги на Западе проходят очень волатильно, и сейчас американские фьючерсы снижаются на 3%, падает и нефть. Это говорит о том, что откроется индекс Мосбиржи в легком "минусе", а потом с большой вероятностью снижение будет продолжено. Однако движение по бумагам будет разнонаправленным. В целом рынок будут тянуть вниз нефтегазовый сектор и банки, а вот бумаги черных металлургов, а также "Норникель" вполне могут подрасти. Прежде всего, их будут тянуть вверх слабый рубль и высокие дивиденды. К тому же цены на металлургическую продукцию стабильны ".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В среду можно ожидать некоторого отскока наверх ввиду улучшения настроений на американских и нефтяных биржах. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2350-2620 пунктов".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Волатильность рынков остается на повышенном уровне. Дальнейшая динамика в ближайшие дни будет отличаться высокой волатильностью, несмотря на повышение ставок риска клиринговой организацией. Многие акции интересны для покупок, однако наибольшую привлекательность, на наш взгляд, имеют бумаги компаний розничного (в широком смысле) сектора - Лукойл, Лента, Мосбиржа, МТС и другие".