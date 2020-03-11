11 марта 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: тянуть рынок акций вниз в среду будут банки и нефтегазовый сектор
Аналитики отмечают, что в среду внешний фон неоднозначен, и рассчитывают на разнонаправленное движение российских акций. Волатильность рынков остается на повышенном уровне.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с приростом около 1-2%, в диапазоне 2520-2550 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2500, 2480 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2580, 2600 пунктов. Несмотря на неоднозначное утреннее состояние внешнего фона, индекс Мосбиржи может открыться с заметным приростом в рамках коррекционного отскока. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации вблизи уровня открытия".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон вновь портится. Основные индикаторы указывают на пессимизм глобального рынка. Иена укрепляется, доходности по американским казначейским обязательствам растут. Меж тем, нефть пытается удержаться в плюсе, надеясь на сокращение добычи в США под давлением ценовой войны, затеянной Саудовской Аравией и РФ. Индекс Мосбиржи накануне оказался в зоне "медвежьего" рынка, где может продолжить поиск поддержки без попытки отскока. Из событий корпоративного плана стоит отметить отчёт TCS Group по МСФО и операционные результаты "АЛРОСА" за февраль".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "После нашего закрытия во вторник Америка подросла. Но торги на Западе проходят очень волатильно, и сейчас американские фьючерсы снижаются на 3%, падает и нефть. Это говорит о том, что откроется индекс Мосбиржи в легком "минусе", а потом с большой вероятностью снижение будет продолжено. Однако движение по бумагам будет разнонаправленным. В целом рынок будут тянуть вниз нефтегазовый сектор и банки, а вот бумаги черных металлургов, а также "Норникель" вполне могут подрасти. Прежде всего, их будут тянуть вверх слабый рубль и высокие дивиденды. К тому же цены на металлургическую продукцию стабильны ".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В среду можно ожидать некоторого отскока наверх ввиду улучшения настроений на американских и нефтяных биржах. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2350-2620 пунктов".
ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Волатильность рынков остается на повышенном уровне. Дальнейшая динамика в ближайшие дни будет отличаться высокой волатильностью, несмотря на повышение ставок риска клиринговой организацией. Многие акции интересны для покупок, однако наибольшую привлекательность, на наш взгляд, имеют бумаги компаний розничного (в широком смысле) сектора - Лукойл, Лента, Мосбиржа, МТС и другие".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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11 марта 2020 года 19:39
Москва. 11 марта. Попытка рынка акций РФ в среду скорректироваться после обвала завершилась новыми распродажами из-за дешевеющей нефти в условиях объявления ценовой войны Саудовской Аравией, выстрелили вверх на 8% акции "ЛУКОЙЛа" на корпоративных новостях. читать дальше
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11 марта 2020 года 19:38
(уточнена редакция 2-го абзаца, добавлены 4-5-й абзацы и таблица)
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева.
По итогам переоценки для... читать дальше
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11 марта 2020 года 19:07
Хотя решение ОПЕК+ оказалось неожиданной негативной новостью для мировых рынков, низкая стоимость сырья окажет поддержку в восстановлении как Китая, так и Европы, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Риски экономического замедления ЕС означают, что текущие уровни цен на нефть не... читать дальше
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11 марта 2020 года 19:01
(добавлен текст после 2-го абзаца)
"БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "префы" "Татнефти" (MOEX:... читать дальше
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11 марта 2020 года 19:00
Москва. 11 марта. Ситуация на рынке российских суверенных еврооблигаций в среду оставалась нестабильной на фоне все еще настороженного отношения глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику, а также заметного падения нефтяных цен. В результате котировки большинства выпусков евробондов РФ умеренно снизились. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) растут в цене вследствие новой волны спроса на "защитные" активы, что в итоге ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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11 марта 2020 года 18:53
Российский рынок в среду амортизирует все движения в нефти, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс" . Несмотря на очередное снижение барреля еще на 1 доллар, индексы весь день практически без движения. Индекс Мосбиржи торгуется около 2500 пунктов, РТС замер чуть ниже 1100 пунктов. "Мы... читать дальше
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11 марта 2020 года 18:45
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева.
По итогам переоценки для депозитарных расписок (DR) на обыкновенные акции "Газпрома" (MOEX:... читать дальше
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11 марта 2020 года 18:40
БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN), сообщается в обзоре главного... читать дальше
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11 марта 2020 года 18:35
Julius Baer рекомендует европейские корпоративные облигации с низким инвестиционным рейтингом, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов банка Маркуса Алленшпаха. "Пока что ЕЦБ каждый месяц покупает суверенные и корпоративные облигации нефинансового сектора на... читать дальше
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11 марта 2020 года 18:19
Делать ставку на высокие дивиденды на привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) по итогам 2020 года пока еще рано, полагают аналитики Sova Capital.
Как пишут эксперты, доходность привилегированных акций компании растет при девальвации рубля, курс которого является определяющим... читать дальше
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11 марта 2020 года 18:00
Ослабление рубля ставит под сомнение дальнейшее снижение ставок ЦБ РФ в этом году, что может вызвать рост ставок по госбумагам, говорится в комментарии портфельного управляющего Sberbank Asset Management Дмитрия Постоленко.
"Прошедшая неделя на долговом рынке была весьма насыщенной, -... читать дальше
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11 марта 2020 года 17:45
(добавлены два последних абзаца)
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогноз результатов майского пересмотра индекса MSCI Russia в связи с последним значительным изменением котировок на рынке акций РФ, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.
По итогам... читать дальше
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11 марта 2020 года 17:16
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) с 0,75 рубля до 0,82 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".
По данным... читать дальше
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11 марта 2020 года 16:54
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,3 рубля до 3,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.
Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
По данным... читать дальше
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11 марта 2020 года 16:42
Распространение коронавируса на международный уровень вызвало серьёзные изменения на рынках акций в последние несколько недель, констатирует директор по инвестициям Credit Suisse Майкл Стробек. "Подразумеваемая волатильность, являющаяся маркером неопределенности, наряду с доходностью долгосрочных... читать дальше
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