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06 марта 2020 года 19:50

Рубль вечером продолжает стремительно дешеветь к доллару и евро в условиях бегства инвесторов от риска и обвального падения цен на нефть

Москва. 6 марта. Доллар и евро уверенно дорожают на "Московской бирже", обновляя в пятницу вечером максимальные отметки с начала 2019 года; рубль стремительно слабеет к бивалютной корзине на фоне бегства инвесторов от рисковых активов и обвального падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 68,08 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 58,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар при этом в моменте достигал 68,54 руб./$1 впервые с 4 января 2019 года. Евро стоил 77,09 руб./EUR1, подорожав на 1,19 рубля. Евро в моменте достигал 77,79 руб./EUR1 также впервые с 4 января 2019 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 85,99 копейки - до 72,21 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает стремительно дешеветь к бивалютной корзине в пятницу вечером, отыгрывая бегство инвесторов из рисковых активов на большинстве бирж мира и обвальное падение цен на нефть, котировки которой обновили минимумы с лета 2017 года.

В пятницу 6 марта должна была состояться восьмая встреча министров стран ОПЕК и не-ОПЕК по вопросу выработки позиции относительно сделки ОПЕК+. Тем не менее, встреча в течение дня несколько раз откладывалась из-за переговоров, которые министры разные стран проводили в кулуарах секретариата ОПЕК.

В итоге страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения в ходе переговоров в Вене, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

ОПЕК после заседания в четверг рекомендовала увеличить сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продление текущих ограничений на 1,7 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи - Россией - неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки, согласовав со странами ОПЕК дополнительное снижение на 1,5 млн баррелей в сутки на весь 2020 год.

Инвесторов также продолжает беспокоить ситуация с распространением коронавируса в мире. Они предпочитают переводить средства в безопасные активы из-за неопределенности относительно его влияния на мировую экономику. Общее число заболевших COVID-19 в мире продолжает расти и на утро пятницы, 6 марта, составило 97,942 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,552 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 17,38 тыс., увеличившись за минувшие сутки более чем на 2,76 тыс. случаев.

Проведение не менее 440 различных профессиональных мероприятий и торговых выставок было отменено или отложено в странах Азии, Европы и Северной Америки из-за эпидемии коронавируса, свидетельствуют данные немецкого издания m+a, составляющего каталоги крупнейших международных мероприятий.

В результате города и регионы, для которых ежегодные мероприятия являются важным источником выручки, в этом году лишатся дохода в десятки миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российские рынки, валютный и фондовый, продолжают падать на торгах в пятницу. "Пара "доллар-рубль" торгуется выше 68 руб./$1, пара "евро-рубль" приближается к отметке 78 руб./EUR1, и такая ситуация, в первую очередь, связана с неопределенностью относительно эпидемии коронавируса, при том, что число инфицированных превысило отметку 100 тыс. человек. Темпы распространения болезни за пределами Китая превышают темпы распространения в самом Китае, что сильно пугает рынки. При этом сегодня драматическим образом падают российские фондовые индексы. Так, индекс РТС к вечеру упал почти на 6%, индекс МосБиржи более чем на 3%, негатива им добавило то, что Россия не собирается снижать добычу нефти в качестве ответной меры на падение спроса на углеводороды. Нефть Brent на этом фоне ушла под важный рубеж ниже $50 за баррель", - подчеркнула Наумова.

При этом, по словам аналитика, вечером в пятницу в США вышла позитивная макроэкономическая статистика. "Данные показали, что рынок труда в США в феврале чувствовал себя прекрасно - безработица продолжает сокращаться, а число новых рабочих мест, напротив, расти. Золото после статистики отреагировало снижением, однако быстро восстановилась к 7-летним максимум. Это свидетельствует о том, что все равно коронавирус - это все, чем сейчас живут рынки. Все ждут снижения темпов распространения пандемии", - отметила Наумова.

Цена нефти Brent резко ускорила падение в пятницу вечером. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК упали на 8,3% - до $45,84 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на 8,26% - до $42,11 за баррель.

"Котировки Brent и WTI к вечеру теряли более 8%, обновив минимумы с лета 2017 года. Ближе к вечеру стало известно, что переговоры Саудовской Аравии и России по дополнительному сокращению нефтедобычи (на 1,5 млн баррелей в день до конца текущего года) не увенчались успехом. Такой расклад еще больше усложняет ситуацию на нефтяном рынке, и теперь остается ждать, пойдет ли ОПЕК на дополнительное уменьшение нефтедобычи без участия РФ", - отметила аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на длительные праздничные выходные (7-9 марта) и вторник (10 марта) на 1,3321 рубля, до 67,5175 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,1582 рубля, до 75,8424 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 1,3764 рубля по отношению к четвергу и составил 67,7287 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,2804 рубля и составил 67,9372 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 44,852 млн, из которых $1 млрд 57,368 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 987,484 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 2,3263 рубля, до 76,252 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 2,3387 рубля и составил 76,7614 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR757,694 млн, из которых EUR236,047 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR521,647 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали незначительную разнонаправленную динамику в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,24% годовых, ставка на MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - 6,22% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 6,23% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на уровне предыдущего торгового дня - 6,26% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 6,28%.


Опубликовано: /Финмаркет/
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