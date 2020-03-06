Рынок акций РФ в пятницу обновил минимум РТС с августа на фоне рухнувшей нефти, вырос Норникель

Москва. 6 марта. Рынок акций РФ в пятницу обновил минимум индекса РТС с середины августа вслед за обвалившейся нефтью из-за разногласий в ОПЕК+ по вопросу дополнительного сокращения добычи сырья; выросли акции "Норникеля" на фоне ралли платины, а также бумаги золотодобывающих компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал до 2719,51 пункта (-3,5%, на минимуме дня индекс падал к 2680 пунктам), индекс РТС - до 1257,96 пункта (-5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,6%.

Доллар вырос до 68,09 рубля (+0,47 рубля), максимум сделок - 68,54 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,4-3,2%, доллар вырос на 1,21 рубля.

Подешевели в пятницу рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-6,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-5,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-5,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,3%), "Аэрофлота" (-5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-4,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-4,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-4,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-4,3%).

Акции "Аэрофлота" ускорили падение накануне на фоне заявления гендиректора компании Виталия Савельева о том, что компания оценивает потери от коронавируса как "большие". Также "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) сообщил, что временно приостанавливает с 7 марта выполнение рейсов по маршруту Москва - Гонконг.

Поддержку акциям "МосБиржи" (-4,2%, до 90,95 рубля) оказал вышедший утром отчет по МСФО за 2019 год: чистая прибыль выросла на 2,4% - до 20,2 млрд рублей, что превысило прогнозы аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали рост чистой прибыли до 19,85 млрд рублей.

Наблюдательный совет "Мосбиржи" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 7,93 рубля на одну обыкновенную акцию, это выше самых оптимистичных прогнозов аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали этот показатель в диапазоне 7,42-7,89 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 18,1 млрд рублей, или 89% от чистой прибыли по МСФО, как это было в 2018 и 2017 годах. Дата отсечки реестра акционеров под дивиденды - 15 мая 2020 года.

Подорожали в пятницу бумаги "Норникеля" (+4,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3%), "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%).

В США в четверг индексы обвалились более чем на 3% на опасениях относительно распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение после того, как один заболевший скончался. Президент США Дональд Трамп в четверг признал, что распространение коронавируса в стране может нанести определенный ущерб американской экономике. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан, в свою очередь, считает, что США смогут избежать серьезного спада в экономике.

Следом в пятницу упала фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,3%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%), снижаются Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 2,8-3,6%) и продолжилось падение в США (индекс S&P 500 теряет 1,9%), несмотря на вышедшую неплохую американскую статистику.

В Китае ситуация стабилизируется, в то время как число новых заболеваний за пределами страны в 17 раз превышает количество новых заразившихся в Китае, отмечает MarketWatch со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

В США число рабочих мест в феврале выросло на 273 тыс. при прогнозах роста на 175 тыс., при этом безработица снизилась до 3,5% с 3,6%, тогда как изменения не ожидалось. Дефицит торгового баланса США в январе сократился до $45,3 млрд, ожидалось снижение до $46,1 млрд.

Нефть в пятницу продолжает падать, обновляя минимумы более чем за два года; цена Brent к 18:50 МСК упала на $3,9 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $46,88 за баррель (-6,2% и -2,2% накануне), апрельская цена WTI - $42,95 за баррель (-6,4% и -1,9% в четверг).

Саудовская Аравия накануне поздно вечером согласовала со странами ОПЕК допсокращение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Россия была против даже первого варианта, согласившись лишь на текущие сокращения на второй квартал.

Министр энергетики России Александр Новак в пятницу провел встречу с министрами стран-участников сделки ОПЕК+, не входящих в ОПЕК, в то время как ОПЕК проводил свою отдельную встречу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

К закрытию рынка акций РФ стало известно, что переговоры между основными участниками сделки ОПЕК+ в Вене, имеющими кардинально отличающиеся позиции, завершились безрезультатно, о чем сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Далее началось совместное заседание министров стран ОПЕК и не-ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия оставались на своих позициях, сообщили "Интерфаксу" несколько источников.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, российские индексы в пятницу обвалились вслед за западными индикаторами, при этом торговая активность резко выросла.

Трамп признал риски для американской экономики в случае распространения коронавируса. Глава ФРБ Далласа Каплан в интервью Bloomberg также признал наличие рисков, но выразил уверенность в том, что экономика страны не вступит в рецессию. Фондовая Европа падает на фоне укрепления евро и отсутствия достаточного уровня ободряющих вербальных интервенций со стороны ЕЦБ. Нефть Brent обновила минимум с июля 2017 года. Предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи еще на 1-1,5 млн б/с к уже имеющимся договоренностям пока не нашло поддержки у российской стороны. Хотя разногласия в оценках дополнительного сокращения добычи на министерской встрече ОПЕК+ остаются, рынки ждут итоговых результатов встречи, отмечает Беденков.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в пятницу продолжилось саморазрушение рынков, поскольку неопределенность последствий коронавируса в мире толкает капитал к бегству от риска. Ситуация все больше становится похожей на кризис финансового плана. Отечественный рынок акций отыгрывал слабость нефти и вероятное падение спроса на другие товары российского экспорта. Говорить о какой-либо логике событий бесполезно, так как рынком движет внешний страх и очень приблизительные оценки финансовых потерь. Падение индекса МосБиржи может продолжиться и далее до 2620-2650 пунктов. Если же ситуация не успокоится, то индекс может оказаться ниже 2600 пунктов в зоне "медвежьего" рынка с потенциалом потери еще около 10%, где придется давить свой страх и вспоминать о жадности, поскольку коронавирус не является угрозой существования человечества и в обозримой перспективе отступит. Объектом таких долгих инвестиций могут быть бумаги "Московской биржи", которая увеличила свою прибыль по МСФО в 2019 году на 2,4%. Набсовет биржи рекомендовал дивиденды по итогам 2019 года в размере 7,93 рубля, что при текущей цене дает доходность около 8,6%.

Нефть Brent рухнула ниже $47 за баррель на фоне неведения судьбы сделки ОПЕК+ и новых рекомендаций по дополнительному снижению добычи. Еще до встречи источники различных СМИ сообщали, что в Москве не готовы пойти на дополнительное сокращение добычи. Если соглашение по дополнительному ограничению не будет согласовано и подписано, то котировки вполне могут уйти к уровню бюджетного барреля РФ, который на текущий год составляет $42,4 за баррель.

Паника на рынках продолжается, и усилий центральных банков пока недостаточно. Более того, столь затяжное падение начинает поднимать вопросы об устойчивости европейских и американских банков. Если же рынок обнаружит себя на пороге финансового кризиса, то текущее падение может оказаться лишь серединой пути. Отечественный рынок акций также поддался панике саморазрушения, хотя в долгосрочном плане многие бумаги достигли уровней подарка судьбы, считает Кочетков.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, следующей целью падения нефти Brent может стать минимум 2018 года - $44,95 за баррель. Продажи можно наблюдать, несмотря на усилия нефтедобывающих стран по поддержке рынка. Бумаги "Норильского никеля" подскочили без видимых фундаментальных причин. Акции золотодобытчиков в пятницу росли против всего рынка, так как котировки золота в течение сессии стремились к $1700 за унцию.

Рынки завершают неделю на пессимистичной ноте, несмотря на предпринятые ФРС и самими властями США меры по поддержке экономики. Распространение коронавируса по всему миру не удается сдержать, и значит, компании столкнутся с дополнительными убытками. В Европе также растет число зараженных - теперь под ударом оказались крупнейшие экономики Германии и Франции.

Нефть обновила минимум с декабря 2018 года. Ближе к вечеру стало известно, что переговоры Саудовской Аравии и России по дополнительному сокращению нефтедобычи (на 1,5 млн б/с до конца текущего года) не увенчались успехом. Такой расклад еще больше усложняет ситуацию на нефтяном рынке, и теперь остается ждать, пойдет ли ОПЕК на дополнительное уменьшение нефтедобычи без участия РФ.

Ближайшими среднесрочными поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают минимумы августа - районы 2600 и 1230 пунктов. Технические сигналы указывают на краткосрочную и среднесрочную перепроданность рынка, но данного фактора все еще не хватает для улучшения настроений. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - 2600-2880 пунктов, считает Кожухова.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Премьер" Александра Бахтина, индекс МосБиржи протестировал рубеж 2700 пунктов - уровень середины октября. Коронавирусный "risk off" на зарубежных биржах и уход нефтяных цен Brent ниже $47 за баррель вкупе с приближением длинных выходных сформировали сильный "медвежий" импульс в конце недели.

На будущей неделе российский рынок акций продолжит оставаться в плену у "вирусных" страхов и нефтяной волатильности. Экстренная монетарная поддержка со стороны ФРС и мягкость других регуляторов затмевается стремительным распространением COVID-19 за пределами КНР, а также ухудшающимися макроэкономическими прогнозами и статистикой. Поддержка со стороны нефтеэкспортеров в виде сокращения добычи тоже отнюдь не гарантирует стабильного формирования нефтяных цен выше $50 в обозримой перспективе.

Амплитуда движения индекса МосБиржи на следующей неделе сохранится высокой, волатильность может носить экстремальный характер, прогнозный диапазон на неделю - 2680-2830 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в пятницу выступили ГДР TCS Group Holding (-24,7%, до 1116,6 рубля), акции ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (-8,7%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-8,7%), En+ (MOEX: ENPL) (-8,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-7,8%).

ГДР TCS Group Holding растеряли весь прирост с начала года и обновили минимум с момента начала торгов на "Мосбирже" в конце октября 2019 года. Российскому банкиру Олегу Тинькову, которому подконтрольна TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования"), по предъявленным двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения, сообщило министерство юстиции США. Власти Соединенных Штатов обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов. Кроме того, в пятницу Тиньков объявил о выявлении у него острой лейкемии, от которой он лечится некоторое время.

Просели бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4%), несмотря на неплохой отчет по МСФО за 2019 год: чистая прибыль выросла на 44,8% (до 12 млрд рублей), EBITDA увеличилась на 15,3% (до 31,2 млрд рублей).

Подорожали бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+8,9%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4,5%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 139,178 млрд рублей (из них 24,903 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 23,122 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).