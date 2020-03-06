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06 марта 2020 года 19:45

Рынок акций РФ в первую неделю марта продолжил снижение вслед за миром

Рынок акций РФ в первую неделю марта продолжил снижение вслед за мировыми площадками и нефтью, локальные коррекции после экстренного снижения ставки Федрезерва США сменялись новыми волнами распродаж. Давление на нефтяные котировки оказали разногласия в ОПЕК+ по вопросу дополнительного сокращения объемов добычи для борьбы с негативными последствиями коронавируса из Китая.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) с 27 февраля по 4 марта составил порядка $500 млн (вторая неделя оттока, антирекорд с 2014 года) против оттока $70 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $180 млн (первая неделя оттока, антирекорд с августа 2019 года), на предыдущей неделе приток равнялся $50 млн.

В период с 2 по 6 марта индекс МосБиржи упал на 2,4% и составил 2719,51 пункта, индекс РТС потерял 3,2% и достиг 1257,96 пункта на фоне роста доллара до 68,09 руб./$1 (+1,21 рубля). Майская нефть Brent в этот период подешевела на 6,4% или $3,2 (до $46,9 за баррель).

Неделя на рынке акций РФ началась со смешанной динамики blue chips и индексов при резко возросшей волатильности, попытка отскока на ожиданиях новых стимулирующих мер мировых центробанков сменилась новой волной распродаж. Индекс МосБиржи просел до 2765 пунктов, РТС превысил 1300 пунктов.

Нефть Brent в рамках коррекции подросла к $51 за баррель, поддержку оказали слова президента РФ Владимира Путина о готовности России к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти.

Во вторник рынок акций РФ вырос вместе с мировыми площадками и нефтью на фоне ослабления доллара после того как Федрезерв США неожиданно снизил ставку на 0,5 процентных пункта, однако оптимизм инвесторов оставался слабым, поскольку такой шаг регулятора был расценен как признание серьезных проблем в экономике из-за коронавируса COVID-19. Индекс МосБиржи превысил 2820 пунктов, РТС поднялся в район 1360 пунктов, нефть Brent подскочила выше $53 за баррель.

Банк Японии сообщил, что примет меры, чтобы предоставить достаточную ликвидность и обеспечить стабильность на финансовых рынках за счет надлежащих операций и покупки активов. Регулятор, в частности, предложил выкупить гособлигации на 500 млрд иен ($4,6 млрд) за счет операций РЕПО. ЦБ Австралии понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,5% годовых. Министры финансов стран "большой семерки" (G7) заявили о готовности использовать фискальные меры в случае ухудшения экономической ситуации. Федрезерв экстренно снизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых, отметив, что коронавирус несет риски для экономической активности. В последний раз Федрезерв экстренно снижал ставку между плановыми заседаниями в период финансового кризиса 2008 года, что напугало инвесторов.

В среду рынок акций РФ вновь продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне забуксовавшей нефти и подросших внешних фондовых площадок, оценивающих решение Федрезерва США экстренно снизить ключевую ставку. Индекс МосБиржи подрос к 2830 пунктам, РТС просел ниже 1350 пунктов.

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что основы экономики США остаются стабильными, но распространение коронавируса принесло новые риски и проблемы. Снижение ставки поможет американской экономике оставаться сильной, полагает он. Однако рынки отреагировали на эти слова скептически, доходности казначейских облигаций США упали до рекордных минимумов (доходность 10-летних US Treasuries, например, опустилась ниже 1%).

Оптимизм в Европе омрачило заявление Еврокомиссии в среду о том, что распространение коронавируса угрожает рецессией экономикам Франции и Италии, а продолжительная эпидемия скажется на экономике и финансовых рынках всего региона. Нефть Brent колебалась в коридоре $51-53 за баррель на фоне рекомендации экспертов ОПЕК+ усилить сокращение добычи на объем до 1 млн б/с, также поддержку котировкам оказала статистика Минэнерго США о запасах (резервы нефти выросли за неделю всего на 0,784 млн баррелей при прогнозах роста на 3 млн баррелей).

В четверг рынок акций возобновил падение вслед за фондовыми площадками Европы и США, а также упавшей нефтью из-за разногласий среди членов ОПЕК+ в вопросе сокращения добычи сырья для борьбы с последствиями коронавируса. Индекс МосБиржи просел ниже 2820 пунктов, РТС упал к 1320 пунктам, лидерами отката выступили бумаги "Аэрофлота" (-3,3%) на фоне сокращения рейсов компании из-за COVID-19 (перевозчик приостановил с 7 марта рейсы по маршруту Москва - Гонконг).

Нефть Brent упала ниже $51 за баррель. ОПЕК на заседании в Вене рекомендовала участникам ОПЕК+ продлить сделку по сокращению добычи нефти на действующем уровне на оставшуюся часть года, а также провести дополнительную корректировку сокращения добычи до 1,5 млн б/с до 30 июня 2020 года. Однако Россия ранее готова была лишь продлить сделку с текущими ограничениями на второй квартал. Министр нефти ОАЭ заявил в четверг, что ОПЕК не будет снижать добычу нефти в одностороннем порядке, только вместе с ОПЕК+.

В пятницу падение рынка акций продолжилось во главе с "Газпром нефтью" (-6,6%) на опасениях замедления глобальной экономики из-за распространения COVID-19, индекс МосБиржи откатился ниже 2720 пунктов, РТС упал ниже 1260 пунктов (минимум с августа).

В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп в четверг признал, что распространение коронавируса в стране может нанести определенный ущерб американской экономике. Число новых заболеваний за пределами Китая в 17 раз превысило количество новых заразившихся в КНР, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Нефть Brent к закрытию торгов на "Мосбирже" рухнула ниже $47 за баррель, позже цены ушли и за отметку $46 за баррель после известий, что переговоры между основными участниками сделки ОПЕК+ в Вене, имеющими кардинально отличающиеся позиции, завершились безрезультатно.

По итогам недели с 2 по 6 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги "Аэрофлота" (-8%), "Мосбиржи" (-8%), "Ростелекома" (-8%); лучше рынка оказались акции Polymetal (+13%), "Норникеля" (+8%), ПАО "Полюс" (+7%).

Динамику рынка акций РФ в середине марта будут по-прежнему определять новости вокруг распространения коронавируса из Китая, а также колебания нефти в свете решения ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи сырья. Коридор движения индекса Мосбиржи может составить 2600-2800 пунктов, для индекса РТС - 1200-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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