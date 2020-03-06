Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю, отыгрывая действия мировых ЦБ по снижению процентных ставок

Москва. 6 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций заметно выросли за неделю, отыгрывая действия мировых центробанков по снижению процентных ставок для поддержки темпов экономического роста, которые могут снизиться из-за влияния китайского коронавируса. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене за пять дней, но более высокими темпами, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому восстановительному росту сформировалась в первый же торговый день недели благодаря позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств. Покупки валютных госбумаг РФ активизировались на фоне улучшения настроений глобальных инвесторов в ожидании новых монетарных стимулов от мировых центробанков. Комментарии о готовности оказать поддержку рынкам и экономике были сделаны главами ФРС США, ЦБ Англии, ЕЦБ, Банка Японии и центробанка Китая. При этом ЦБ Австралии уже 2 марта снизил ставку на 25 базисных пунктов.

В свою очередь Федеральная резервная система (ФРС) США 3 марта экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. Последний раз такой шаг между запланированными заседаниями предпринимался во времена финансового кризиса 2008 года. Коронавирус несет риски для экономической активности, говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. "В свете этого и для поддержки достижения целей по максимальной занятости и ценовой стабильности FOMC принял решение снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта", - сообщается в документе. Также в нем отмечается, что "основы экономики США остаются стабильными". "Комитет внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики", - сообщалось в заключение. Решение о снижении ставки было принято членами FOMC единогласно.

На этом фоне произошла резкая активизация покупателей всех валютных долговых бумаг, в результате чего котировки наиболее "длинных" выпусков евробондов РФ только за один день (вторник) подскочили на 150-300 базисных пунктов, что транслировалось в снижение доходностей на 9-15 базисных пунктов. Участники рынка, увидев заметный отскок американских фондовых площадок, где основные индексы выросли по итогам торгов 2 марта на 4,5-5%, стали практически с самого утра откупать подешевевшие еврооблигации России, сокращая тем самым заметно расширившиеся суверенные спреды. Ближе к вечеру дополнительным фактором роста стало решение Федрезерва США о снижении процентных ставок.

В середине недели глобальные инвесторы продолжили отыгрывать как заявления ФРС США, так и действия других мировых центробанков по поддержке региональных экономик. В частности, управление денежного обращения Гонконга (выполняющее ряд функций ЦБ) снизило базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1,5% годовых. На аналогичный шаг пошел Банк Канады, который также снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 1,25% годовых, сославшись на последствия распространения коронавируса.

В результате по итогам торгов среды ценовой рост "длинных" выпусков евробондов РФ составил порядка 120-200 базисных пунктов, что привело к снижению процентных ставок еще на 6-16 базисных пунктов. В частности, доходность десятилетних евробондов России с погашением в 2029 году снизилась до исторического минимума - 2,55% годовых, что было на 16 базисных пунктов ниже уровня закрытия предыдущего дня. Кроме того, позитивным фактором для российских еврооблигаций выступал рост нефтяных цен на ожиданиях принятия решения о новом сокращении добычи странами ОПЕК+ по итогам мартовского заседания в Вене.

Доходности гособлигаций крупнейших стран также обновляли исторические минимумы. Так, доходность 10-летних госбумаг Великобритании упала до 0,335% годовых. Котировки этих бондов росли двенадцатый день подряд, что было рекордом. В свою очередь процентные ставки 10-летних US Treasuries опустились ниже 1% (до 0,98% годовых), причем снижение длилось десятые торги подряд, что также являлось рекордом. Гособлигации стран еврозоны также торговались у рекордных минимумов, в частности, доходность бумаг Германии упала до "минус" 0,64% годовых.

Активный рост котировок приостановился в четверг; часть участников рынка стала фиксировать прибыль после трехдневного ралли, что привело к умеренному снижению цен большинства выпусков евробондов РФ. При этом в секторе американских казначейских обязательств ценовой рост продолжился, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. В цены US Treasuries инвесторы стали закладывать еще одно снижение процентной ставки ФРС (на 25 базисных пунктов) в самое ближайшее время. При этом вероятность снижения ставки Федрезерва на ближайших заседаниях на 50 базисных пунктов оценивалась рынком в 70%.

Вместе с тем в последний день недели рынок валютных гособлигаций России вновь оказался под влиянием игроков на понижение на фоне негативной динамики мировых рынков капитала, в том числе падения нефтяных фьючерсов из-за опасений срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти (котировки Brent 6 марта локально опускались к отметке $46,1 за баррель).

На повестку дня вновь вышли "вирусные" риски. В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение после того, как один заболевший скончался. По состоянию на вечер четверга в США насчитывалось более 140 инфицированных коронавирусом COVID-19, при этом было зарегистрировано 12 случаев летального исхода. В Китае ситуация с коронавирусом потихоньку стабилизировалась на фоне снижения количества новых заболеваний. В этих условиях шанхайский фондовый индекс вырос примерно на 12% с 3 февраля. В то же время количество новых случаев заболевания за пределами страны в 17 раз превышает количество число новых заразившихся в Китае.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,67% и составила 113,46% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 27 базисных пунктов и 6 марта составил 201 базисный пункт).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 3,2% (их доходность снизилась на 22 пункта - до 3,31% годовых), с погашением в 2042 году - на 3,4% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 14 базисных пунктов и составил 232 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 2,7% (их доходность снизилась на 17 базисных пунктов и составила 3,38% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 1,8%, подорожав до 112,45% от номинала (его доходность снизилась на 29 базисных пунктов и составила 2,38% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 2,2%, до 113,93% от номинала (их доходность снизилась на 23 базисных пункта и составила 2,33% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,12%, до 109,8% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 30 пунктов и составил 145 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут вновь подрасти на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после новой волны обвала в конце первой недели марта из-за существующих рисков негативного влияния на мировую экономику китайского коронавируса, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению экспертов, динамика российских еврооблигаций в ближайшее время будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках капитала, которая в свою очередь будет определяться как новостями относительно распространения китайского коронавируса, так и действиями мировых центробанков по поддержке региональных экономик. Поэтому не исключено, что на мировых рынках сохранится высокая волатильность, но с учетом уже состоявшейся ценовой просадки различных активов на 10-25%, более вероятен сценарий стабилизации.

Кроме того, важным фактором для рынка станут итоги очередного заседания стран ОПЕК+ относительно соглашения по дополнительному ограничению добычи нефти в 2020 году, которое проходило в Вене 4-6 марта и было довольно непростым с точки зрения достижения консенсуса.