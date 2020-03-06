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Главная / Мнения аналитиков / Цены на золото продолжат расти в случае сохранения нервозности на рынках - ИК "Фридом Финанс"
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06 марта 2020 года 18:55
Цены на золото продолжат расти в случае сохранения нервозности на рынках - ИК "Фридом Финанс"
Цены на золото продолжат расти в случае сохранения нервозности на рынках, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Золото в условиях панических настроений на рынке работает как актив-убежище. - указывает эксперт. - Цена унции сегодня на несколько центов превысила максимум прошлой недели. Текущая цель, 1800 долларов за баррель, соответствует уровням максимумов 2012 года. Если нервозность на рынках на следующей неделе сохранится, повышение цен на золото продолжится. Сегодня, скорее всего, нового максимума цены уже ждать не стоит. Хорошие данные по рынку труда немного успокоят рынок".
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06 марта 2020 года 19:26
Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю, отыгрывая действия мировых ЦБ по снижению процентных ставок
Москва. 6 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций заметно выросли за неделю, отыгрывая действия мировых центробанков по снижению процентных ставок для поддержки темпов экономического роста, которые могут снизиться из-за влияния китайского коронавируса. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене за пять дней, но более высокими темпами, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.06 марта 2020 года 18:33
Резкое падение рубля может ужесточить позицию Банка России по ключевой ставке, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В пятницу бегство инвесторов от риска продолжилось на всех торговых площадках. Страдали почти все валюты... читать дальше
.06 марта 2020 года 18:12
Отчет по рынку труда показал уверенные темпы найма и превзошел ожидания рынка, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Фондовый рынок счел блок статистики по рынку труда неактуальным и поэтому практически игнорирует сильный отчет. S&P500 готовится открыться снижением... читать дальше
.06 марта 2020 года 17:44
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) с 110 рублей до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "покупать" до... читать дальше
.06 марта 2020 года 17:15
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 9% - до 2,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихомировой. Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.06 марта 2020 года 16:57
Акции Apple продолжат рост до 330 долларов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Deutsch Bank оценил прямой ущерб для компании Apple от срыва поставок из-за вируса COVID-19 в 5 млрд долларов, причем ограничил это влияние периодом с февраля по март, предположив, что с апреля рынок... читать дальше
.06 марта 2020 года 16:35
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) с 110 рублей до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". читать дальше
.06 марта 2020 года 16:19
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится в диапазоне 2680-2750 п., говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". В настоящее время индекс Мосбиржи временно стабилизировался около ближайшего значимого уровня 2700 п. Скорее всего, он уже не пойдет существенно ниже, поскольку и без того... читать дальше
.06 марта 2020 года 15:55
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) и акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,8 до $8,1 и с 524 рублей до 535 рублей за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Аналитик Raiffeisenbank считает текущие уровни акций GDR... читать дальше
.06 марта 2020 года 15:45
Рубль стремительно дешевеет к бивалютной корзине в условиях бегства инвесторов от риска и обвального падения цен на нефть
Москва. 6 марта. Доллар и евро уверенно дорожают на "Московской бирже", обновляя в пятницу днем максимальные отметки с начала 2019 года; рубль стремительно слабеет к бивалютной корзине на фоне бегства инвесторов от рисковых активов и обвального падения цен на нефть. читать дальше
.06 марта 2020 года 15:32
ГК "ФИНАМ" повышает рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб.
Аналитики ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб. Рекомендация по привилегированным акциям - "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Полная доходность ~23%. В... читать дальше
.06 марта 2020 года 15:12
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter на 5% - до $20,8 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена. Как сообщается в обзоре ИК, прогнозная стоимость ADS... читать дальше
.06 марта 2020 года 14:45
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с 2,71 рубля до 2,39 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики ИК скорректировали модель оценки... читать дальше
.06 марта 2020 года 14:24
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,83 рубля до 0,85 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.06 марта 2020 года 14:04
"БКС Глобал Маркетс" считает, что в условиях начала исхода из облигаций EM Россия будет выглядеть сравнительно сильно
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают, что в условиях начала исхода из облигаций EM Россия будет выглядеть сравнительно сильно, сообщается в обзоре компании. Фонды облигаций GEM наконец "пробудились" и бросились выводить средства – оттоки из этого класса активов составили $4.5 млрд, что стало... читать дальше
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