Резкое падение рубля может ужесточить позицию Банка России по ключевой ставке - ИК "Велес Капитал"

Резкое падение рубля может ужесточить позицию Банка России по ключевой ставке, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В пятницу бегство инвесторов от риска продолжилось на всех торговых площадках. Страдали почти все валюты развивающихся рынков, фондовые индексы АТР, Европы и США. Серьезное давление испытывали котировки нефти, терявшие к окончанию рабочего дня около 3,5%. В результате падения нефтяных котировок и общей паники на рынке рубль обновил очередные минимумы - 68,43 по доллару и 77,55 по евро.

"Несмотря на внеплановое снижение процентной ставки ФРС на текущей неделе и готовность смягчать денежно-кредитную политику другими мировыми центробанками, резкое ослабление рубля ставит под сомнение вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России, - полагает Юрий Кравченко. - С начала 2020 года рубль уже снизился почти на 10% к доллару, растеряв весь рост за 2019 г., являвшийся одним из ключевых дезинфляционных факторов. В случае дальнейшего ослабления рубля в сторону 70 за доллар и 80 за евро или сохранения курса на достигнутых уровнях в течение длительного времени ЦБ, по всей видимости, исключит возможность дальнейшего снижения ставки и даже может подготовить почву для ужесточения ДКП".