Акции Apple продолжат рост до 330 долларов - ИК "Фридом Финанс"

Акции Apple продолжат рост до 330 долларов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Deutsch Bank оценил прямой ущерб для компании Apple от срыва поставок из-за вируса COVID-19 в 5 млрд долларов, причем ограничил это влияние периодом с февраля по март, предположив, что с апреля рынок восстановится.

Аналитики ИК "Фридом Финанс" указывают, что названная сумма составляет порядка 7,6% сокращения ожидаемой квартальной выручки, которая, по новому прогнозу, составит немногим 60,4 млрд долларов. Deutsch Bank при этом снижает целевую цену по акциям Apple с 305 долларов до 295.

"Хотим отметить, что корректировка прогноза, сделанная Deutsch Bank, оставляет квартальную выручку Apple в рамках ожидания рынка (консенсус-прогнозов). Мы свою очередь допускаем, что она окажется немногим ниже 60 млрд, что в любом случае перекроет результат аналогичного квартала предыдущего года. Акции Apple сегодня на премаркете торгуются нейтрально. Бумаги компании потеряли всего 2,3% с начала года - на фоне снижения за тот же период широкого рынка на 6,9%. По нашей оценке, Apple продолжит рост в этом году до 330 долларов, что дает 12,6% роста от текущих значений", - отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс".