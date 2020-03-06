Sova Capital снизила рейтинг акций Детского мира до "держать", но подняла оценку на 6%

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) с 110 рублей до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 126,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".