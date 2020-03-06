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06 марта 2020 года 15:45

Рубль стремительно дешевеет к бивалютной корзине в условиях бегства инвесторов от риска и обвального падения цен на нефть

Москва. 6 марта. Доллар и евро уверенно дорожают на "Московской бирже", обновляя в пятницу днем максимальные отметки с начала 2019 года; рубль стремительно слабеет к бивалютной корзине на фоне бегства инвесторов от рисковых активов и обвального падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 68,08 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 46,0 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар при этом торгуется выше 68 руб./$1 впервые с 4 января 2019 года. Евро стоил 77,15 руб./EUR1, подорожав на 1,25 рубля. Евро при этом торгуется выше 77 руб./EUR1 впервые с 15 января 2019 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 81,55 копейки - до 72,16 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на длительные праздничные выходные (7-9 марта) и вторник (10 марта) на 1,3321 рубля, до 67,5175 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,1582 рубля, до 75,8424 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стремительно дешевеет к бивалютной корзине в пятницу днем, отыгрывая бегство инвесторов из рисковых активов на большинстве бирж мира и обвальное падение цен на нефть. Котировки "черного золота" быстро снижаются в ожидании решения ОПЕК+ относительно сроков и объемов дополнительного снижения нефтедобычи.

Заседание министров стран-участников соглашения ОПЕК+, намеченное на 10 утра европейского времени, до сих пор не началось, до сих пор идут встречи министров разных стран в кулуарах секретариата ОПЕК. В частности, двустороннюю встречу в кулуарах здания секретариата ОПЕК проводят министры энергетики России Александр Новак и его визави из Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

По сообщениям западных СМИ, позиция России пока остается прежней - продлить текущую сделку лишь на один квартал. Саудовская Аравия вместе с министрами ОПЕК рекомендует усилить сокращения на 1,5 млн баррелей в сутки по сравнению с текущими ограничениями в 1,7 млн б/с от уровня октября 2018 года и распространить их на весь 2020 год.

Инвесторов также крайне беспокоит ситуация с распространением коронавируса в мире. Они предпочитают переводить средства в безопасные активы из-за неопределенности относительно его влияния на мировую экономику.

Общее число заболевших COVID-19 в мире продолжает расти и на утро пятницы, 6 марта, составило 97,942 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,552 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 17,38 тыс., увеличившись за минувшие сутки более чем на 2,76 тыс. случаев.

Проведение не менее 440 различных профессиональных мероприятий и торговых выставок было отменено или отложено в странах Азии, Европы и Северной Америки из-за эпидемии коронавируса, свидетельствуют данные немецкого издания m+a, составляющего каталоги крупнейших международных мероприятий.

В результате города и регионы, для которых ежегодные мероприятия являются важным источником выручки, в этом году лишатся дохода в десятки миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal.

Сенат США поддержал законопроект о выделении $8,3 млрд на меры по борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19, сообщает The Wall Street Journal. Днем ранее он был одобрен Палатой представителей Конгресса. Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее заявил о том, что подпишет любой "антивирусный" законопроект, который одобрит Конгресс.

Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на $3 млрд, еще $2,2 млрд выделят центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию распространения заболевания. Кроме того, $1 млрд будет направлен на борьбу с коронавирусом за границей.

В США, по данным на вечер четверга, было зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусом, свыше 10 человек скончались.

Падение цен на нефть эталонных марок усилилось в ходе торгов в пятницу в ожидании действий ОПЕК+, при этом цена Brent упала до минимума с июля 2017 года.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 4,22% - до $47,88 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опускаются к этому времени на 4,36% - до $43,9 за баррель.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане ожидает сложного заседания ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg. При этом Иран надеется на то, что соглашение ОПЕК+ позволит начать допсокращение на 1,5 млн баррелей в сутки с апреля.

По словам аналитика Нордеа банка Григория Жирнова, рубль завершает неделю в негативном ключе. "Основной причиной ослабления остаются негативные настроения на мировых финансовых рынках на фоне продолжающегося распространения эпидемии коронавируса. Рубль не остается в стороне от распродаж основных рисковых активов и слабеет на фоне продолжающегося падения основных фондовых индексов по всему миру. Дополнительным источником негатива для рубля выступает снижение цены нефти ниже $50 за баррель на фоне неопределенности относительно исхода заседания ОПЕК+ и судьбы дальнейших сокращений добычи. Для рубля продолжают доминировать риски дальнейшего ослабления с учетом внешнего негативного фона. Для устойчивой стабилизации курса валюты требуется замедление темпов распространения эпидемии", - подчеркивает Жирнов.

"Котировки нефти обновили минимумы с июля 2017 года. Предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи еще на 1-1,5 млн баррелей в сутки к уже имеющимся договоренностям не нашли поддержки у российской стороны. На этом фоне евро и доллар обновили максимумы к рублю с середины января прошлого года. Хотя разногласия в оценках дополнительного сокращения добычи на министерской встрече ОПЕК+ остаются, рынки будут внимательно следить за ходом переговоров и итоговыми результатами встречи. Из макроэкономической статистики важными представляются данные по количеству новых рабочих мест в экономике США за февраль", - отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали незначительную разнонаправленную динамику в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,24% годовых, ставка на MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - 6,22% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 6,23% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на уровне предыдущего торгового дня - 6,26% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 6,28%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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