Raiffeisenbank поднял оценку акций и GDR Роснефти на 2-4%, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) и акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,8 до $8,1 и с 524 рублей до 535 рублей за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

Аналитик Raiffeisenbank считает текущие уровни акций GDR "Роснефти" привлекательными для покупок.

"Роснефть" сможет удержать относительно высокие дивидендные выплаты, а доходность при текущих котировках может составить 8-9% по итогам 2020 года. Более того, после восстановления рынков в 2021 году стоит ожидать двухзначной доходности более 10%. В том числе, в отличие от конкурентов, "Роснефть" может заметно увеличить добычу в России жидких углеводородов за счет производства газового конденсата, который не ограничен квотами ОПЕК+", - пишет Полищук.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Роснефть - 8,1 (текущая цена - 6,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть (для акций; цены в рублях) - 535,0 (текущая цена - 410,6), покупать.