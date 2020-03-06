ГК "ФИНАМ" повышает рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб.

Аналитики ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб. Рекомендация по привилегированным акциям - "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

"Полная доходность ~23%. В условиях консолидации отрасли и роста экономики на фоне увеличения госрасходов банк сможет нарастить ключевые показатели, выйти на целевую прибыль 1 трлн руб. в 2020 году и выплатить рекордные дивиденды летом 2021 года", - отмечает эксперт"ФИНАМа".

Прибыль акционеров выросла в 2019 году на 1,4%, до 845млрд руб., без убытка от продажи Denizbank (~70 млрд руб.) прибыль составила 915 млрд руб. (+10% г/г). Рентабельность капитала сравнительно высокая - 20,3%. Чистая процентная маржа улучшилась за 4К 2019 на 22 б. п. на фоне снижения стоимости фондирования.

По мнению Наталии Малых, банк может заработать прибыль 1 трлн руб. в этом году. Рынок, на взгляд эксперта, недооценивает возможности банка по прибыли при консенсусе Bloomberg 940 млрд руб. "В этом году мы ожидаем ускорения экономики благодаря низким ставкам и реализации госрасходов, в том числе социальных, - указывает аналитик ГК "ФИНАМ". - Увеличение соцвыплат малоимущим семьям положительно скажется на темпах роста кредитования, в том числе ипотечного, снизит просрочку и списания. Прогноз по дивиденду 18,7 руб. (+17% г/г) при повышении нормы выплат до 50%. Доходность по обыкновенным акциям 8,0%, по "префам" 8,8%. Наличие "запаса прочности" по нормативам достаточности капитала дает хорошую видимость по будущим выплатам".