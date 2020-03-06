Ренессанс Капитал снизил оценку акций Мосэнерго на 12%, подтвердив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с 2,71 рубля до 2,39 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики ИК скорректировали модель оценки "Мосэнерго" с учетом опубликованных финпоказателей компании за 2019 год, которые оказались слабыми. В результате прогнозная стоимость акций "Мосэнерго", рассчитанная аналитиками ИК, была снижена на 12%.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосэнерго", основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 2,57 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,29 рубля за штуку.