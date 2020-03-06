Утренние прогнозы: снижение на открытии

В пятницу аналитики ждут негативного старта торгов на открытии российского фондового рынка, так как внешний фон остается негативным.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи просел в четверг на 0,4%, но основные события в мире разворачивались после нашего закрытия. Поэтому в пятницу с утра мы будет отыгрывать как снижении фондовой Америки, так и "минусующие" сейчас на полтора процента американские фьючерсы и нефть. Так что ждем открытия российского рынка акций падением в районе 2-2,5%. Ситуация усугубляется еще и тем, что в понедельник в России выходной день, и после возобновления торгов во вторник можно попасть на сильный "гэп". Возможно, фактор длинных выходных окажет поддержку отечественным бумагам за счет закрытия "шортов", но это произойдет лишь в том случае, если Америка начнет "отрастать".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон остаётся негативным: нефть дешевеет, азиатские рынки снижаются. Традиционные индикаторы указывают на отсутствие "аппетитов" к риску. Укрепляется японская иена, падают доходности по американским казначейским обязательствам. Пока внешний фон не допускает иных вариантов, кроме снижения российского рынка акций и давления на рубль".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением около 1-1,5%, в районе 2780-2790 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2820 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сильное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Негативный внешний фон в пятницу весьма вероятно не позволит индексу Мосбиржи удержаться выше уровня 2800 пунктов. В начале торгов возможно снижение в направлении 2770 пунктов. На настроениях инвесторов скажется и фактор "длинных выходных" в РФ".