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06 марта 2020 года 09:37

Всеобщее снижение

Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона заметно снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение.

Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг на опасениях относительно распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Вспышка заболевания продолжает тревожить инвесторов. В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение, после того как один заболевший скончался. Президент США Дональд Трамп в четверг признал, что распространение коронавируса в стране может нанести определенный ущерб американской экономике. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан, в свою очередь, считает, что США смогут избежать серьезного спада в экономике.

"Я до сих пор считаю, что мы сможем пережить этот год без рецессии", - сказа он в интервью Bloomberg TV.

По состоянию на вечер четверга в США насчитывалось более 140 инфицированных коронавирусом COVID-19, зарегистрировано 12 случаев летального исхода.

На фоне обеспокоенности возрос спрос на казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) и золото, пишет CNBC.

В среду американские фондовые индексы взлетели на новостях об успехах бывшего вице-президента США Джо Байдена в президентской гонке. Рост Dow Jones и S&P 500 превысил 4%.

"Несмотря на рост акций (в среду - ИФ), US Treasuries и цены на золото не продемонстрировали такой же динамики, - отметил аналитик Miller Tabak Мэтт Мейли. - Ни на одном другом рынке не было вчера таких изменений, которые указывали бы, что мы преодолели опасения негативного влияния коронавируса".

В лидерах падения среди американских компаний - авиаперевозчики. Котировки акций Southwest Airlines Co. снизились на 3,6% в ходе торгов в четверг. Компания ухудшила прогноз выручки на первый квартал из-за вспышки коронавируса. Southwest ожидает, что выручка на одну доступную милю-место (available seat mile, ASM) изменится в диапазоне от минус 2% до 1%. Ранее компания прогнозировала рост в 3,5-5,5%.

Стоимость United Airlines Holdings Inc. рухнула на 13,3% на новостях, что авиакомпания сократит число рейсов, остановит прием на работу новых сотрудников, а действующих работников просит добровольно уйти в неоплачиваемый отпуск на фоне сокращения спроса на перелеты под влиянием распространения коронавируса COVID-19.

Котировки American Airlines Group Inc. упали на 13,4%.

Акции банков JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. подешевели на 4,9% и на 5,1% соответственно.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 969,58 пункта (3,58%) и составил 26121,28 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 106,18 пункта (3,39%) - до 3023,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 279,49 пункта (3,10%) и составил 8738,60 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) заметно снижаются в пятницу вслед за падением американского рынка акций по итогам торгов накануне.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 09:00 мск рухнули на 2,72% и на 2,92% соответственно. Биржи страны могут снизиться по итогам четвертой недели подряд.

В лидерах падения - производители электроники. Акции Sony дешевеют на 3,3%.

Стоимость автопроизводителя Toyota снижается на 3,1%, SoftBank Group - на 6,1%.

Китайский сводный индекс CSI 300 к 09:05 мск потерял 1,21%. Индикатор Shanghai Composite снизился на 0,78%, гонконгский Hang Seng - на 2,32%.

Котировки акций интернет-гиганта Tencent упали на 2,3% на торгах в Гонконге. Бумаги страховой AIA Group дешевеют на 2,3%.

Значение южнокорейского индикатора Kospi к 09:21 мск опустилось на 2,13%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 2,4%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,6%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors дешевеют на 3,6%.

Тем временем австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов упал на 2,81% и достиг наименьшего значения с апреля.

В лидерах падения - финансовый сектор. Акции National Australia Bank подешевели на 5,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 3,7%.

Стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 3,7%.

Американские фондовые индексы упали более чем на 3% по итогам торгов в четверг и почти свели не нет сильный рост днем ранее.

Взлеты и падения индикаторов, вероятно, будут продолжаться на фоне увеличения количества заразившихся коронавирусом COVID-19, пишет MarketWatch со ссылкой на аналитиков и инвесторов.

"В последние дни рынок акций напоминал американские горки, и сейчас, по всей видимости, мы находимся на нисходящем участке пути, - отметил аналитик US Bank Wealth Management Терри Сендвен. - Нужно время, и, к сожалению, это и дальше будет приводить к волатильности".

В Китае ситуация стабилизируется на фоне снижения количества новых заболеваний. В этих условиях шанхайский фондовый индекс вырос примерно на 12% с 3 февраля. В то же время количество новых случаев заболевания за пределами страны в 17 раз превышает количество число новых заразившихся в Китае, отмечает MarketWatch со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Тем временем розничные продажи в Австрии в январе упали на 0,3% по сравнению с декабрем, сообщило в пятницу австралийское статистическою бюро (ABS). Аналитики в среднем прогнозировали, что показатель останется на том же уровне, пишет Bloomberg. Данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону снижения. В декабре показатель опустился на 0,7%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в ожидании решения ОПЕК+ после того, как днем ранее они завершили торги на минимуме более чем за два года.

"Цены могут получить поддержку, если Россия и другие союзники ОПЕК присоединятся к планам по сокращению добычи, но любое негативное развитие эпидемии коронавируса может оказать давление на цены", - полагают аналитики AxiCorp.

Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи - Россией - неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки.

Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн б/с Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК допсокращение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Россия была против даже первого варианта, согласившись лишь на текущие сокращения на второй квартал.

Теперь все внимание приковано к встрече министров энергетики России и Саудовской Аравии - Александра Новака и принца Абдулазиза бен Сальмана, которая состоится в пятницу.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 МСК подешевели на $0,61 (на 1,22%) - до $49,38 за баррель. В четверг их цена снизилась на $1,14 (на 2,23%), составив на закрытие $49,99 за баррель. Таким образом, она впервые с середины 2017 года завершила торги ниже отметки $50 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,56 (на 1,22%) - до $45,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена упала на $0,88 (на 1,88%), завершив день на отметке $45,9 за баррель.

С начала текущей недели Brent и WTI потеряли около 2% стоимости.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу рухнула на 4,2% - до 358,1 юаня за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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