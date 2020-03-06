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06 марта 2020 года 11:40

Рынок акций РФ на внешнем негативе пикирует вниз во главе с Аэрофлотом, Мечел также упал

Москва. 6 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу пикирует вниз во главе с "Аэрофлотом" на фоне общемирового отката на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая; акции "Мечела" возобновили падение вместе с рынком после локального взлета на 10% на старте торгов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2742,84 пункта (-2,6%), индекс РТС - 1279,4 пункта (-3,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6%.

Доллар стоит 67,58 рубля (-0,04 рубля).

Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (-6%, до 84,14 рубля), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-4,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-4,1%), "Мечела" (-3,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,9%).

Акции "Аэрофлота" ускорили падение накануне на фоне заявления гендиректора компании Виталия Савельева о том, что компания оценивает потери от коронавируса как "большие". Также "Аэрофлот" сообщил, что временно приостанавливает с 7 марта выполнение рейсов по маршруту Москва - Гонконг.

На старте торгов акции "Мечела" взлетали до 101,5 рубля (+9,9%) на фоне известий, что компания просит за 51% в Эльгинском угольном проекте 100 млрд рублей, о чем пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки. Таким образом, весь проект может быть оценен в 196 млрд рублей а доля Газпромбанка (MOEX: GZPR) (49%) - в 96 млрд рублей. Сумма сформирована исходя из долга по проекту перед Газпромбанком. Потенциальный покупатель - "А-Проперти" сооснователя Yota Альберта Авдоляна - готов заплатить за долю "Мечела" примерно на 20 млрд рублей меньше, говорит один из источников издания.

Подорожали бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+1,2%) на фоне роста золота (+0,4%, до $1675 за тройскую унцию).

Поддержку акциям "МосБиржи" (-1,8%) оказал вышедший утром отчет по МСФО за 2019 год: чистая прибыль выросла на 2,4% - до 20,2 млрд руб., что превысило прогнозы аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали рост чистой прибыли до 19,85 млрд рублей.

Наблюдательный совет "Мосбиржи" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 7,93 рубля на одну обыкновенную акцию, это выше самых оптимистичных прогнозов аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали этот показатель в диапазоне 7,42-7,89 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 18,1 млрд рублей или 89% от чистой прибыли по МСФО, как это было в 2018 и 2017 годах. Дата отсечки реестра акционеров под дивиденды - 15 мая 2020 года.

В США в четверг индексы обвалились более чем на 3% на опасениях относительно распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение, после того как один заболевший скончался. Президент США Дональд Трамп в четверг признал, что распространение коронавируса в стране может нанести определенный ущерб американской экономике. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан, в свою очередь, считает, что США смогут избежать серьезного спада в экономике.

По состоянию на вечер четверга в США насчитывалось более 140 инфицированных коронавирусом COVID-19, зарегистрировано 12 случаев летального исхода.

На фоне обеспокоенности возрос спрос на казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) и золото, пишет CNBC.

Следом в пятницу упала фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,3%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 снижаются на 1,4-1,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).

В Китае ситуация стабилизируется, в то время как число новых заболеваний за пределами страны в 17 раз превышает количество новых заразившихся в Китае, отмечает MarketWatch со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Нефть в пятницу также продолжает падать в ожидании решения ОПЕК+ после того, как днем ранее цены обновили минимум более чем за два года; цена Brent находится на $1,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $49,14 за баррель (-1,7% и -2,2% накануне), апрельская цена WTI - $45,25 за баррель (-1,4% и -1,9% в четверг).

Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи - Россией - неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки.

Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн б/с Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК допсокращение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Россия была против даже первого варианта, согласившись лишь на текущие сокращения на второй квартал.

Теперь все внимание приковано к встрече министров энергетики России и Саудовской Аравии - Александра Новака и принца Абдулазиза бен Сальмана, которая состоится в пятницу.

По словам аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, надежды на серьезный отскок рынков после принятия ФРС США экстренного решения о снижении ставки не оправдались. Ситуация усугубляется еще и тем, что в понедельник, 9 марта, в России выходной день, и после возобновления торгов во вторник можно попасть на сильный "гэп". Возможно, фактор длинных выходных окажет поддержку отечественным бумагам за счет закрытия "шортов", но это произойдет лишь в том случае, если Америка начнет отрастать.

Дальнейшая судьба российских акций, рубля и нефти будет зависеть от позиции России в вопросе снижения квот на добычу нефти. Нефтяные министры стран ОПЕК рекомендовали снизить добычу на 1,5 млн б/с до конца года. Однако Россия это предложение пока не поддерживает, что стало основной причиной падения котировок нефти. Если в пятницу сторонам все-таки удастся договориться о согласованных действиях, то нефть Brent вернется в диапазон $50-55 за баррель. Если же Россия откажется от предложения, то добыча, скорее всего, будет снижена силами только ОПЕК, но на меньшую величину. Нефть, рубль и отечественные акции отреагируют на это еще одной волной распродаж.

Однако даже позитивное решение России способно лишь на время сдержать снижение цен. Переизбыток нефти на рынке все равно сохранится до тех пор, пока Китай, сокративший потребление сырья на 3 млн б/с, не возобновит использование углеводородов на "докоронавирусном" уровне. Немного обнадеживает то, что темп роста заболеваемости коронавирусом в мире пошел на спад. Не исключено, что рынки сочтут это поводом для очередного отскока, отмечает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, влияние действий центральных банков и МВФ на рынки оказалось непродолжительным и далеко не тем, какое предполагалось. Доходности по американским казначейским обязательствам продолжают снижаться, индексы в США и Европе падают. Все это уже больше напоминает признаки финансового, а не коронавирусного кризиса.

Проблема COVID-19 подается преимущественно в ключе крайне опасного заболевания, которое угрожает человечеству. Компании отменяют командировки, переходя на взаимодействие по интернету. Многие инвесторы считают, что ФРС продолжит снижать ставку, так как экономические последствия будут суровыми. Поэтому доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до очередного рекордного минимума 0,9% годовых. В американском Сенате в ускоренном режиме одобрили пакет финансирования мер против коронавируса в объеме $8,3 млрд.

Первый день встречи ОПЕК накануне произвел на свет рекомендацию дополнительно сократить добычу на 1,5 млн б/с. Однако данное решение пока не получило поддержку со стороны РФ и Казахстана. От стран вне-ОПЕК ожидают дополнительного сокращения на 500 тыс. б/с. На текущий момент это главная тема для нефти, не говоря о прогнозах падения спроса из-за коронавируса. Если соглашение ОПЕК+ развалится, то котировки могут обвалиться до $30 за баррель и даже ниже, считает Кочетков.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, распространение коронавируса за пределами Китая продолжает оказывать давление на рисковые активы. ВОЗ призывает страны более активно включаться в борьбу с вирусом и отмечает недостаточность мер отдельных правительств. Инвесторы опасаются продолжительного падения темпов мирового экономического роста и на фоне увеличения числа заболевших в Европе, Великобритании и Северной Америке переоценивают риски, что сказывается на повышенной волатильности. Участники рынков видят в казначейских облигациях США возможность защиты своих инвестиций, что приводит к снижению их доходностей до рекордно низких уровней. (10-летние Treasures торгуются с доходностью на уровне 0,84% годовых, золото за неделю прибавило более 5% и нацелилось на уровень $1700 за тройскую унцию).

В субботу выйдут данные по торговому балансу КНР за январь, которые явно будут слабыми и способны повлиять на динамику рынков в понедельник. Развитие ситуации с распространением вируса остается ключевой темой, как и макростатистика.

В пятницу негативный внешний фон не позволил индексу МосБиржи удержаться выше уровня 2800 пунктов. На настроениях инвесторов сказывается и фактор "длинных выходных" в РФ, отмечает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-10,2% и -7,8% "префы"), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-7,1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-5,3%), ГДР TCS (-5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-4,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Костромская энергосбытовая компания" (+10%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 21,59 млрд рублей (из них 5,07 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 3,705 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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