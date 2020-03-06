Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 6 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут умеренно снизиться под давлением негативных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг на опасениях относительно распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Вспышка заболевания продолжает тревожить инвесторов. В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение, после того как один заболевший скончался. По состоянию на вечер четверга в США насчитывалось более 140 инфицированных коронавирусом COVID-19, зарегистрировано 12 случаев летального исхода.

Президент США Дональд Трамп в четверг признал, что распространение коронавируса в стране может нанести определенный ущерб американской экономике. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан, в свою очередь, считает, что США смогут избежать серьезного спада в экономике. "Я до сих пор считаю, что мы сможем пережить этот год без рецессии", - сказа он в интервью Bloomberg TV.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона заметно снижаются в пятницу вслед за падением американского рынка акций по итогам торгов накануне. Японский индекс Nikkei 225 рухнул на 2,7%. Биржи страны могут снизиться по итогам четвертой недели подряд. Китайский сводный индекс CSI 300 к 09:05 мск потерял 1,21%. Индикатор Shanghai Composite снизился на 0,78%, гонконгский Hang Seng - на 2,32%. Значение южнокорейского индикатора Kospi к 09:21 мск опустилось на 2,13%. Тем временем австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов упал на 2,81% и достиг наименьшего значения с апреля прошлого года.

В Китае ситуация с коронавирусом стабилизируется на фоне снижения количества новых заболеваний. В этих условиях шанхайский фондовый индекс вырос примерно на 12% с 3 февраля. В то же время количество новых случаев заболевания за пределами страны в 17 раз превышает количество число новых заразившихся в Китае, отмечает MarketWatch со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в ожидании решения ОПЕК+ после того, как днем ранее они завершили торги на минимуме более чем за два года. Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи - Россией - неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки. Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн б/с Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК допсокращение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Россия была против даже первого варианта, согласившись лишь на текущие сокращения на второй квартал. Теперь все внимание приковано к встрече министров энергетики России и Саудовской Аравии - Александра Новака и принца Абдулазиза бен Сальмана, которая состоится в пятницу.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 1,22% - до $49,38 за баррель. В четверг их цена снизилась на 2,23%, составив на закрытие $49,99 за баррель. Таким образом, она впервые с середины 2017 года завершила торги ниже отметки $50 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 1,22% - до $45,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена упала на 1,88%, завершив день на отметке $45,9 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла еще в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вновь выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,85 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,926 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 марта вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день на 0,08%, поднявшись до 667,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-06" (+1,88%), "Газпромбанк-001Р-11Р" (+1,39%) и "Транснефть-001P-08" (+1,08%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-23" (-1,37%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-1%) и "Газпром БО-22" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) полностью разместило 3-летние облигации серии БО-002P-01 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 20 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,2% годовых.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 99,9991% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-218R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 999,991 млн рублей, 44,84% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-203R номинальным объемом 2,5 млрд рублей на сумму 1 млрд 121,087 млн рублей, 75,59% выпуска серии ИОС-GAZP_ASN_PRT-4Y-001Р-200R номинальным объемом 2 млрд рублей на 1 млрд 511,775 млн рублей, 34,18% выпуска серии ИОС-BRENT_RA_FIX-1Y-001Р-209R номинальным объемом 3 млрд рублей на 1 млрд 25,510 млн рублей, 78,82% выпуска серии ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-223R номинальным объемом 40 млн рублей на 31,528 млн рублей и 90,72% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-219R номинальным объемом 600 млн рублей на 544,342 млн рублей. По каждому из шести выпусков предусмотрен один купон: ставка по выпускам 218R и 219R установлена на уровне 0,9464% годовых, по выпускам 200R, 203R и 209R - 0,01% годовых, выпуску 223R - 1,0514% годовых. По всем выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций Сбербанка объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом не более 4 млрд рублей на уровне 11% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 11,46% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 марта. Техразмещение запланировано на 12 марта. Заем размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет. Ранее компания на облигационный рынок не выходила.

ООО "Джи-групп" (Казань) установило ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций объемом 1 млрд рублей на уровне 11,0-11,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 11,46-12,00% годовых. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты выплаты 7-12-го купонов. Купоны квартальные. Книгу заявок на выпуск планируется открыть во второй половине марта. Выпуск размещается в рамках программы компании объемом 20 млрд рублей. Срок действия программы - 99 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться по открытой подписке на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении нет облигаций компании.

АО "Национальный капитал" установило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-08 в размере 10% годовых. Компания в сентябре 2015 года разместила 5-летние облигации серии БО-08 на 1 млрд рублей. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего 9-го купона - 10% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 24 марта. В настоящее время в обращении других выпусков компании нет.

ВЭБ установил ставку 18-20-го купонов облигаций 10-й серии в размере 5,92% годовых. Банк разместил 10-летние облигации 10-й серии объемом 15 млрд рублей в октябре 2011 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,85% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" выкупило в рамках оферты 4 млн 655,807 тыс. облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 93% выпуска. Компания в марте 2017 года разместила облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на 10 лет. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 12,75% годовых. Ставка текущего купона - 8,65% годовых. Бонды размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р на 70 млрд рублей.