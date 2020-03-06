Рубль сможет стабилизироваться, если странам ОПЕК+ все же удастся прийти к соглашению - Росбанк

Аналитики Росбанка считают, что в пятницу перед длинными выходными в России рубль едва ли имеет шансы компенсировать потери четверга - в условиях повышенной волатильности локальные игроки предпочитают не оставлять короткие позиции в валюте. Тем не менее, отмечают они, если странам ОПЕК+ все же удастся прийти к соглашению, то ситуация на российском валютном рынке имеет все шансы стабилизироваться.