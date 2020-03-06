Эйфория последних месяцев завершилась, инвесторы выводят капитал из акций и облигаций ЕМ - "БКС Глобал Маркетс"

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Инвесторы с 27 февраля по 4 марта 2020 года активно выводили капитал из акций и облигаций ЕМ (развивающихся рынков), завершая эйфорию последних месяцев, а в случае бондов, возможно, и лет, говорится обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 27 февраля по 4 марта составил внушительные $710 млн против оттока $30 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $500 млн (вторая неделя оттока, антирекорд с 2014 года) против оттока $70 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $180 млн (первая неделя оттока, антирекорд с августа 2019 года), на предыдущей неделе приток равнялся $50 млн.

"Фонды акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки), наконец, показали существенный отток в размере $3,7 млрд, который оказался самым большим с начала августа 2019 года. Российские фонды также отчитались об оттоках (около $180 млн), при этом прочие фонды акций EM также пострадали, поскольку инвесторы выводили деньги из этого класса активов. Прошедшая неделя стала самой негативной с 2014 года (начало прошлой рецессии в России) с недельными оттоками в размере почти $500 млн. Ситуация, скорее всего, усугубится, учитывая крупный навес "горячих" денег на рынке. Мы сохраняем негативный краткосрочный взгляд", - пишет Смольянинов.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован чистый отток капитала на уровне $210 млн против притока $40 млн неделей ранее (первый отток за 14 недель и самый большой с момента избрания президентом США Дональда Трампа). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый приток капитала на уровне $30 млн по сравнению с притоком $10 млн неделю назад (8 недель притока).

"Фонды облигаций GEM, наконец, пробудились и бросились выводить средства - оттоки из этого класса активов составили $4,5 млрд, что стало худшим результатом с момента избрания Трампа в ноябре 2016 года. В то же время российские фонды получили более $30 млн. Последние несколько лет были очень позитивными для бондов EM, кульминацией стала эйфория последних нескольких месяцев. Мы считаем, что в условиях начала исхода из облигаций EM Россия будет выглядеть сравнительно сильно", - говорится в обзоре.