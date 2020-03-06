Рублевые облигации, вероятно, продолжат снижение - Промсвязьбанк

Снижение цен рублевых облигаций может продолжиться и в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Рынок рублевых облигаций остается под давлением новостей о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику. Спрос на ОФЗ также ослаб на фоне снижения цен на нефть в связи с неопределенностью относительно присоединения России к сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Комментарий К. Юдаевой о преобладании дезинфляционных рисков и снижение ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков до 5,22% (-79 б.п. с начала года) были нейтрально восприняты инвесторами. Доходность 10-летних ОФЗ серии 26228 в четверг выросла до 6,07% годовых (+7 б.п. за день)

По мнению Д. Монастыршина, в пятницу снижение цен рублевых облигаций может продолжиться.