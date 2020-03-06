Эйфория последних месяцев завершилась, инвесторы выводят капитал из акций и облигаций ЕМ - "БКС Глобал Маркетс"

Инвесторы с 27 февраля по 4 марта 2020 года активно выводили капитал из акций и облигаций ЕМ (развивающихся рынков), завершая эйфорию последних месяцев, а в случае бондов, возможно, и лет, говорится обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 27 февраля по 4 марта составил внушительные $710 млн против оттока $30 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.