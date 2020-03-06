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Главная / Мнения аналитиков / Возможно снижение индекса Мосбиржи в направлении 2770 пунктов - Промсвязьбанк
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06 марта 2020 года 09:55
Возможно снижение индекса Мосбиржи в направлении 2770 пунктов - Промсвязьбанк
Негативный внешний фон в пятницу весьма вероятно не позволит индексу Мосбиржи удержаться выше уровня 2800 пунктов, предполагает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. В начале торгов возможно снижение в направлении 2770 пунктов. На настроениях инвесторов скажется и фактор "длинных выходных" в РФ.
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06 марта 2020 года 19:26
Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю, отыгрывая действия мировых ЦБ по снижению процентных ставок
Москва. 6 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций заметно выросли за неделю, отыгрывая действия мировых центробанков по снижению процентных ставок для поддержки темпов экономического роста, которые могут снизиться из-за влияния китайского коронавируса. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене за пять дней, но более высокими темпами, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.06 марта 2020 года 18:55
Цены на золото продолжат расти в случае сохранения нервозности на рынках, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Золото в условиях панических настроений на рынке работает как актив-убежище. - указывает эксперт. - Цена унции сегодня на несколько центов превысила... читать дальше
.06 марта 2020 года 18:33
Резкое падение рубля может ужесточить позицию Банка России по ключевой ставке, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В пятницу бегство инвесторов от риска продолжилось на всех торговых площадках. Страдали почти все валюты... читать дальше
.06 марта 2020 года 18:12
Отчет по рынку труда показал уверенные темпы найма и превзошел ожидания рынка, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Фондовый рынок счел блок статистики по рынку труда неактуальным и поэтому практически игнорирует сильный отчет. S&P500 готовится открыться снижением... читать дальше
.06 марта 2020 года 17:44
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) с 110 рублей до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "покупать" до... читать дальше
.06 марта 2020 года 17:15
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 9% - до 2,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихомировой. Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.06 марта 2020 года 16:57
Акции Apple продолжат рост до 330 долларов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Deutsch Bank оценил прямой ущерб для компании Apple от срыва поставок из-за вируса COVID-19 в 5 млрд долларов, причем ограничил это влияние периодом с февраля по март, предположив, что с апреля рынок... читать дальше
.06 марта 2020 года 16:35
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) с 110 рублей до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". читать дальше
.06 марта 2020 года 16:19
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится в диапазоне 2680-2750 п., говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". В настоящее время индекс Мосбиржи временно стабилизировался около ближайшего значимого уровня 2700 п. Скорее всего, он уже не пойдет существенно ниже, поскольку и без того... читать дальше
.06 марта 2020 года 15:55
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) и акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,8 до $8,1 и с 524 рублей до 535 рублей за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Аналитик Raiffeisenbank считает текущие уровни акций GDR... читать дальше
.06 марта 2020 года 15:45
Рубль стремительно дешевеет к бивалютной корзине в условиях бегства инвесторов от риска и обвального падения цен на нефть
Москва. 6 марта. Доллар и евро уверенно дорожают на "Московской бирже", обновляя в пятницу днем максимальные отметки с начала 2019 года; рубль стремительно слабеет к бивалютной корзине на фоне бегства инвесторов от рисковых активов и обвального падения цен на нефть. читать дальше
.06 марта 2020 года 15:32
ГК "ФИНАМ" повышает рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб.
Аналитики ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб. Рекомендация по привилегированным акциям - "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Полная доходность ~23%. В... читать дальше
.06 марта 2020 года 15:12
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter на 5% - до $20,8 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена. Как сообщается в обзоре ИК, прогнозная стоимость ADS... читать дальше
.06 марта 2020 года 14:45
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) с 2,71 рубля до 2,39 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики ИК скорректировали модель оценки... читать дальше
.06 марта 2020 года 14:24
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,83 рубля до 0,85 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
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