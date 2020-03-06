Индекс Мосбиржи снизится на открытии торгов пятницы - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с понижением около 1-1,5%, в районе 2780-2790 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением около 1-1,5%, в районе 2780-2790 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2820 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сильное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Косвенное влияние на ход торгов в России во второй половине пятницы может оказать публикация большого блока февральских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (16:30 мск). Однако основной интригой для участников локальных торгов станет разрешение вопроса о возможном дополнительном сокращении объемов добычи нефти в формате ОПЕК+, отмечает В. Манжос.