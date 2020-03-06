Российский рынок акций откроется в пятницу падением в районе 2-2,5% - "Алор Брокер"

Аналитики "Алор Брокер" ждут в пятницу открытия российского рынка акций падением в районе 2-2,5%, говорится в их комментарии.

"Индекс Мосбиржи просел в четверг на 0,4%, но основные события в мире разворачивались после нашего закрытия. Поэтому в пятницу с утра мы будет отыгрывать как снижении фондовой Америки, так и "минусующие" сейчас на полтора процента американские фьючерсы и нефть. Так что ждем открытия российского рынка акций падением в районе 2-2,5%, - пишет аналитик Алексей Антонов. - Ситуация усугубляется еще и тем, что в понедельник в России выходной день, и после возобновления торгов во вторник можно попасть на сильный "гэп". Возможно, фактор длинных выходных окажет поддержку отечественным бумагам за счет закрытия "шортов", но это произойдет лишь в том случае, если Америка начнет "отрастать".