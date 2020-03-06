Покупка акций "Мосбиржи" - хорошая инвестиционная идея - ИК "Фридом Финанс"

"Мосбиржа" отчитается за 2019 год. Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают, что выручка превысила 11 млрд руб., показатель EBITDA - 7,9 млрд руб., прибыль - около 5,5 млрд. Драйвером роста доходов остается увеличение торгового оборота, главным образом, на рынке акций. Во 2 квартале возможен запуск дополнительной сессии, в этом случае можно рассчитывать на увеличение оборота на рынке акций в пределах 8%. "Мы считаем акции "Мосбиржи" в нынешней ситуации очень хорошей инвестиционной идеей, цель - 123 рубля на горизонте 12 месяцев без учета дивиденда", - пишут они.