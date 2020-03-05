.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером падает к доллару и евро в связи с бегством инвесторов из рисковых активов
.
ГЛАВНОЕ
Рост мирового ВВП может стать минимальным за 10 лет
Bank of America снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,8% на фоне вспышки коронавируса. Аналитики отмечают, что повышение ВВП в мире и в отдельных странах может стать минимальным за 10 лет
 
Правительство намерено пересмотреть регулирование оборота оружия
Правительство РФ возобновило пересмотр обязательных требований к бизнесу, который инициировал еще Дмитрий Медведев ("регуляторная гильотина"), и сразу расширило перечень сфер, которых коснется реформа. К 41-й действовавшей рабочей группе добавились...
 
Туротрасль - на грани нового кризиса
Распространение коронавируса и осложнение политической обстановки накалило ситуацию на туристическом рынке, пишет "Коммерсант". По данным знакомого с ситуацией собеседника "Ъ", уже отменена пятая часть из проданных в Италию 100 тыс. туров на 4,3...
 
В РФ готовится реформа системы оплаты отпусков и декретов
В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Законопроект "О внесении изменений в отдельные...
 
05 марта 2020 года 19:50

Рубль вечером падает к доллару и евро в связи с бегством инвесторов из рисковых активов

Москва. 5 марта. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях усиления бегства инвесторов из рисковых активов.

Курс доллара США составил 67,0 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 74,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,95 руб./EUR1, подорожав на 1,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 92,59 копейки - до 70,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы падения к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка реагируют на снижение темпов роста нефтяных цен, возобновление подъема евро на глобальном рынке и негативную динамику большинства действующих фондовых площадок мира.

Более существенное снижение рубля в паре с евро обусловлено возобновлением роста котировок единой евровалюты к доллару на глобальном рынке при закрытии позиций перед заседанием ЕЦБ в следующий четверг, 12 марта. Участники торгов находятся в ожидании решения европейского регулятора относительно мер поддержки экономики еврозоны в условиях роста риска распространения коронавируса.

Инвесторы также теперь ожидают, что ФРС США продолжит снижение процентных ставок с целью ограничить экономические последствия эпидемии. Ранее на этой неделе ФРС произвела экстренное снижение ставок на 50 базисных пунктов.

В центре внимания участников рынков остается ситуация с коронавирусом COVID-19. Трейдеры следят за новостями о масштабах распространения эпидемии и мерах, которые власти и центробанки разных стран принимают для ограничения последствий коронавируса для экономик.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро четверга, 5 марта, составило 95,036 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом на Китай приходится 80,409 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 14,627 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, наблюдаемое ослабление рубля, по всей видимости, связано с обострением панических настроений участников торгов из-за распространения коронавируса. "Их беспокоит распространение вируса в США и Африке, что провоцирует усиленное бегство из рискованных активов. Индексы акций в США падают, что подтверждает данный тезис. Мы считаем рубль недооцененным в настоящий момент, в соответствии с нашей моделью его справедливый курс находится в районе 63 руб./$1. Нельзя забывать, что в России действует бюджетное правило, причем возможное снижение цен на нефть из-за эпидемии все же вряд ли сможет нивелировать его влияние. Да, события могут развиваться непредсказуемо и паника не лучшее время с точки зрения моделей, тем не менее, пока расчеты показывают такие цифры", - отметил Нигматуллин.

"На "Московской бирже" рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,9%, торгуясь в районе 66,9 руб./$1, евро подтянулся на 1,2%, поднявшись до 74,7 руб./EUR1. Отметим, что, кроме снижения рынка энергоносителей, негативным фактором для рубля стала динамика валют развивающихся стран, которые сегодня демонстрируют существенное снижение. При этом пара "доллар-рубль" вновь подошла к сопротивлению, расположенному на уровне 67 руб./EUR1. В случае его преодоления "быки" в долларе могут предпринять попытку обновления максимумов года и тестирования сопротивления на уровне 68 руб./$1", - подчеркнул главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Цены на нефть развернулись вниз в ходе торгов в четверг на фоне разногласий среди членов ОПЕК+ в вопросе сокращения добычи для борьбы с последствиями эпидемии COVID-19.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,51% - до $50,87 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на 0,21% - до $46,68 за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене рекомендовала участникам ОПЕК+ продлить сделку по сокращению добычи на действующем уровне на оставшуюся часть года, а также провести дополнительное снижение в объеме 1,5 млн б/с до 30 июня 2020 года.

Однако, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, Россия не обсуждала с партнерами по сделке ОПЕК+ вариант увеличения сокращения нефтедобычи во втором квартале на 1,5 млн б/с. По его словам, Россия в ходе министерского комитета ОПЕК+ изложила свое предложение - продление сделки на текущих условиях на один квартал.

На заседании ОПЕК отмечалось, что вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мировой экономики и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. В настоящее время прогнозируется, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 0,48 млн б/с по сравнению с 1,1 млн б/с в декабре 2019 года.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 марта на 10,07 копейки, до 66,1854 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,27 копейки, до 73,6842 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 47,25 копейки по отношению к среде и составил 66,3523 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 55,94 копейки и составил 65,5092 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 443,092 млн, из которых $862,159 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 580,933 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 48,57 копейки, до 73,9257 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 76,91 копейки и составил 74,2228 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 26,848 млн, из которых EUR277,057 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR749,791 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на уровне предыдущего торгового дня - 6,22% годовых, в то время как ставка на MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц также снизилась на 1 б.п. - до 6,22% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 6,26% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 6,29% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 марта 2020 года 19:32
Рынок акций РФ снизился вслед за нефтью из-за разногласий в ОПЕК+, лидировал в откате "Аэрофлот"
Москва. 5 марта. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за фондовыми площадками Европы и США, а также просевшей нефтью из-за разногласий среди членов ОПЕК+ в вопросе уменьшения добычи сырья для борьбы с последствиями коронавируса; лидерами отката выступили бумаги "Аэрофлота" на фоне сокращения рейсов компании.    читать дальше
.
05 марта 2020 года 19:25
Активный рост цен евробондов РФ в четверг приостановился, большинство выпусков перешло к снижению
Москва. 5 марта. Активный рост котировок российских еврооблигаций, наблюдавшийся в течение последних трех дней и вызванный смягчением рядом мировых центробанков, включая ФРС США, денежно-кредитной политики, в четверг приостановился; часть участников рынка стала фиксировать прибыль после трехдневного ралли, что привело к снижению цен. При этом в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) ценовой рост продолжился, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
05 марта 2020 года 19:00
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует придерживаться нейтральной позиции на рынке акций РФ, несмотря на 20%-ный потенциал роста
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 4 марта 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 18:38
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics и по-прежнему считают их привлекательными для вложений, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Опубликованную компанией отчетность за четвертый квартал мы оцениваем положительно и считаем, что продажи...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 17:55
Акции "Интер РАО" интересны для покупки на коррекции - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что акции "Интер РАО" интересны для покупки на коррекции, а также подтверждают рекомендацию "Держать" и повышают целевую цену акций компании до 5,37 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "В долгосрочной перспективе IRAO обладает более...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 17:25
Азиатские валюты укрепляются на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики - Julius Baer
Азиатские валюты почувствовали облегчение на фоне снижения ставки ФРС США, в то время как недавно их курс к доллару США снизился из-за опасений экономического спада и оттока иностранных инвестиций, говорится в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов азиатского региона...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 16:55
Вероятен прорыв золота в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях - ИК "Фридом Финанс"
олото консолидируется на ранее достигнутых уровнях в $1640-1650 за унцию. Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают прорыва в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях. Фундаментальную поддержку золоту оказывают рост волатильности на внешних рынках, а также прогнозы о замедлении роста мировой экономики,...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 16:31
Технические сигналы пары евро/рубль для рублевых “быков” скорее неутешительны - ИК "Велес Капитал"
Технические сигналы в паре евро/рубль для рублевых “быков” скорее неутешительны, в краткосрочной перспективе повышение сдерживается лишь сильной перекупленностью, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Рубль к середине сессии четверга перешел к ослаблению по отношению к доллару и евро....    читать дальше
.
05 марта 2020 года 16:02
Текущую неделю рубль может завершить в диапазоне 66-67 за доллар - "Открытие Брокер"
Текущую неделю рубль может завершить в диапазоне 66-67 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль не смог продолжить своё укрепление на фоне дешевеющей нефти и сохраняющегося бегства капитала от риска, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 15:45
Рубль днем развернулся вниз и активно снижается к доллару и евро на фоне сократившей рост нефти
Москва. 5 марта. Доллар и евро после утреннего падения перешли к росту на "Московской бирже" в четверг днем; рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне сократившей рост нефти, опережающего ослабления к евро и негативной динамики мировых рынков.    читать дальше
.
05 марта 2020 года 15:25
Julius Baer снижает прогноз по темпам роста экономики еврозоны в 2020 году до 0,8%
Julius Baer снижает прогноз по темпам роста экономики еврозоны в 2020 году до 0,8%, сообщается в комментарии компании. Меры, предпринимаемые для борьбы с распространением коронавируса, и спад в секторе путешествий и отдыха окажут давление на темпы роста в еврозоне в 2020 году, в то время как...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 15:09
Индекс Мосбиржи до конца недели еще может подняться до 2900 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
оссийский рынок акций в четверг падает вопреки внешнему драйву (США закрылись в "плюсе" до 4,5%, Европа растет на 3,5%). Индекс Мосбиржи снижается на 0,5%, доходя до 2800 пунктов, но пока удерживается чуть выше этого уровня. По мнению аналитиков ИК "Фридом Финанс", индекс Мосбиржи до конца недели...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 14:35
Решение ФРС увеличило вероятность снижения ЦБ РФ ключевой ставки в апреле - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что в свете неожиданного решения ФРС США о снижении ставки по федеральным фондам, продиктованного опасениями по поводу последствий эпидемии коронавируса, увеличился потенциал смягчения денежно­кредитной политики Банка России, говорится в обзоре инвестбанка....    читать дальше
.
05 марта 2020 года 14:08
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Держать" для обыкновенных акций "Роснефти"
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Держать" для обыкновенных акций "Роснефти" в расчете на восстановление рынков после снижения влияния эпидемии коронавируса, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "ПАО "НК "Роснефть" демонстрирует хорошие результаты на общем фоне,...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 13:29
ЦБ РФ, скорее всего, приостановит снижение ключевой ставки на ближайшем заседании в марте - Райффайзенбанк
Аналитики Райффайзенбанка считают, что ЦБ РФ, скорее всего, приостановит снижение ключевой ставки на ближайшем заседании в марте, однако не исключают дальнейшего смягчения в отсутствие серьезных внешних шоков, говорится в обзоре банка. "Через две недели ЦБ будет принимать решение по ставке, но...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.