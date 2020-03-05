Рубль вечером падает к доллару и евро в связи с бегством инвесторов из рисковых активов

Москва. 5 марта. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях усиления бегства инвесторов из рисковых активов.

Курс доллара США составил 67,0 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 74,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,95 руб./EUR1, подорожав на 1,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 92,59 копейки - до 70,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы падения к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка реагируют на снижение темпов роста нефтяных цен, возобновление подъема евро на глобальном рынке и негативную динамику большинства действующих фондовых площадок мира.

Более существенное снижение рубля в паре с евро обусловлено возобновлением роста котировок единой евровалюты к доллару на глобальном рынке при закрытии позиций перед заседанием ЕЦБ в следующий четверг, 12 марта. Участники торгов находятся в ожидании решения европейского регулятора относительно мер поддержки экономики еврозоны в условиях роста риска распространения коронавируса.

Инвесторы также теперь ожидают, что ФРС США продолжит снижение процентных ставок с целью ограничить экономические последствия эпидемии. Ранее на этой неделе ФРС произвела экстренное снижение ставок на 50 базисных пунктов.

В центре внимания участников рынков остается ситуация с коронавирусом COVID-19. Трейдеры следят за новостями о масштабах распространения эпидемии и мерах, которые власти и центробанки разных стран принимают для ограничения последствий коронавируса для экономик.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро четверга, 5 марта, составило 95,036 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом на Китай приходится 80,409 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 14,627 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, наблюдаемое ослабление рубля, по всей видимости, связано с обострением панических настроений участников торгов из-за распространения коронавируса. "Их беспокоит распространение вируса в США и Африке, что провоцирует усиленное бегство из рискованных активов. Индексы акций в США падают, что подтверждает данный тезис. Мы считаем рубль недооцененным в настоящий момент, в соответствии с нашей моделью его справедливый курс находится в районе 63 руб./$1. Нельзя забывать, что в России действует бюджетное правило, причем возможное снижение цен на нефть из-за эпидемии все же вряд ли сможет нивелировать его влияние. Да, события могут развиваться непредсказуемо и паника не лучшее время с точки зрения моделей, тем не менее, пока расчеты показывают такие цифры", - отметил Нигматуллин.

"На "Московской бирже" рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,9%, торгуясь в районе 66,9 руб./$1, евро подтянулся на 1,2%, поднявшись до 74,7 руб./EUR1. Отметим, что, кроме снижения рынка энергоносителей, негативным фактором для рубля стала динамика валют развивающихся стран, которые сегодня демонстрируют существенное снижение. При этом пара "доллар-рубль" вновь подошла к сопротивлению, расположенному на уровне 67 руб./EUR1. В случае его преодоления "быки" в долларе могут предпринять попытку обновления максимумов года и тестирования сопротивления на уровне 68 руб./$1", - подчеркнул главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Цены на нефть развернулись вниз в ходе торгов в четверг на фоне разногласий среди членов ОПЕК+ в вопросе сокращения добычи для борьбы с последствиями эпидемии COVID-19.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,51% - до $50,87 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на 0,21% - до $46,68 за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене рекомендовала участникам ОПЕК+ продлить сделку по сокращению добычи на действующем уровне на оставшуюся часть года, а также провести дополнительное снижение в объеме 1,5 млн б/с до 30 июня 2020 года.

Однако, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, Россия не обсуждала с партнерами по сделке ОПЕК+ вариант увеличения сокращения нефтедобычи во втором квартале на 1,5 млн б/с. По его словам, Россия в ходе министерского комитета ОПЕК+ изложила свое предложение - продление сделки на текущих условиях на один квартал.

На заседании ОПЕК отмечалось, что вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мировой экономики и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. В настоящее время прогнозируется, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 0,48 млн б/с по сравнению с 1,1 млн б/с в декабре 2019 года.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 марта на 10,07 копейки, до 66,1854 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,27 копейки, до 73,6842 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 47,25 копейки по отношению к среде и составил 66,3523 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 55,94 копейки и составил 65,5092 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 443,092 млн, из которых $862,159 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 580,933 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 48,57 копейки, до 73,9257 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 76,91 копейки и составил 74,2228 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 26,848 млн, из которых EUR277,057 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR749,791 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на уровне предыдущего торгового дня - 6,22% годовых, в то время как ставка на MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц также снизилась на 1 б.п. - до 6,22% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 6,26% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 6,29% годовых.