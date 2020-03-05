Активный рост цен евробондов РФ в четверг приостановился, большинство выпусков перешло к снижению

Москва. 5 марта. Активный рост котировок российских еврооблигаций, наблюдавшийся в течение последних трех дней и вызванный смягчением рядом мировых центробанков, включая ФРС США, денежно-кредитной политики, в четверг приостановился; часть участников рынка стала фиксировать прибыль после трехдневного ралли, что привело к снижению цен. При этом в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) ценовой рост продолжился, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 30 базисных пунктов по отношению к закрытию 4 марта, составив 114,08% от номинала, что соответствует доходности 2,28% годовых (рост на 8 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 19 базисных пункта по отношению к 4 марта, составив 102,39% от номинала (доходность снизилась на 11 пунктов - до 0,58% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 19 базисных пунктов по отношению к среде и составил 170 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 42 базисных пункта - до 142,98% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 3,25% годовых), цены евробондов с погашением в 2042 году опустились на 35 базисных пунктов, до 137,83% от номинала (доходность выросла также на 2 пункта - до 3,22% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 113,47% от номинала, что соответствует доходности 2,405% годовых, а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году снизились на 21 базисный пункт - до 110,32% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта и составила 1,835% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 20 базисных пунктов, подешевев до 134,55% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 3,315% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 11 пунктов, до 112,93% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 2,315% годовых).

"После двух дней активного ралли, вызванного экстренным снижением процентных ставок Федрезервом США, о чем было объявлено во вторник, сегодня динамика цен российских еврооблигаций разнонаправленная: часть бумаг продолжает торговаться в плюсе, в то время как в некоторых выпусках началась фиксация прибыли. В пятницу в США будут опубликованы ежемесячные данные по рынку труда, но на этот раз влияние данной статистики на рынок, скорее всего, будет ограниченным. Все дело в том, что в текущие цены US Treasuries уже включено еще одно снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в самое ближайшее время. При этом вероятность снижения ставки Федрезервом на ближайших заседаниях на 50 базисных пунктов оценивается рынком в 70%. Сейчас присутствует некоторый отток средств из развивающихся рынков, но это в основном касается акций, инструменты же с фиксированной доходностью чувствуют себя более уверенно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.