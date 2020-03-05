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05 марта 2020 года 19:32

Рынок акций РФ снизился вслед за нефтью из-за разногласий в ОПЕК+, лидировал в откате "Аэрофлот"

Москва. 5 марта. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за фондовыми площадками Европы и США, а также просевшей нефтью из-за разногласий среди членов ОПЕК+ в вопросе уменьшения добычи сырья для борьбы с последствиями коронавируса; лидерами отката выступили бумаги "Аэрофлота" на фоне сокращения рейсов компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2816,7 пункта (-0,4%, утром индекс поднимался выше 2860 пунктов), индекс РТС - 1323,82 пункта (-1,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,3%.

Доллар вырос до 67,04 рубля (+0,78 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-3,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,9%, до 0,6736 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -1,8% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,8%), "Мосбиржи" (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%).

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил журналистам в четверг, что компания оценивает потери от коронавируса как "большие", не уточнив размер этих потерь. Также компания сообщила, что временно приостанавливает с 7 марта выполнение рейсов по маршруту Москва - Гонконг.

Акции "РусГидро" подешевели после выхода годового отчета по МСФО: EBITDA компании упала на 11% - до 97,5 млрд руб., что ниже консенсуса, составленного "Интерфаксом" (100,7 млрд руб.). Чистая прибыль "РусГидро" в 2019 году сократилась до 643 млн руб. (годом ранее - 31,8 млрд руб.) из-за списания капитальных затрат по активам на Дальнем Востоке. По сообщению "РусГидро", дивиденды компании за 2020 год составят не менее 0,0362 руб. на акцию (дивидендная доходность 5,4% - прим. ИФ).

Выросли бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%).

В США индексы накануне подскочили на 3,9-4,5%, поддержку рынку оказала новость об успехах бывшего вице-президента США Джо Байдена в президентской гонке в Штатах, а также сохраняющийся оптимизм в связи с решением Федрезерва на этой неделе снизить ключевую ставку. Байден опережает своего основного соперника от Демократической партии Берни Сандерса в борьбе за участие в президентских выборах США.

В четверг выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 2%) на фоне оптимизма по поводу мер, принятых властями и центробанками для борьбы с последствиями вспышки коронавируса для экономики.

Однако в Европе после позитивного старта индексы развернулись вниз (DAX, CAC 40, FTSE снижаются вечером на 1,9-2,1%), также откатилась Америка (индекс S&P 500 теряет 1,9%).

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила пакет мер по борьбе со вспышкой коронавируса на сумму $8,3 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA, выполняющее ряд функций ЦБ) накануне снизило базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1,5%. На аналогичный шаг пошел Банк Канады, который также снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 1,25%, сославшись на последствия распространения коронавируса.

Нефть в четверг подешевела на новостях от ОПЕК, цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $1,5 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $50,82 за баррель (-0,6% и -1,4% в среду), апрельская цена WTI - $46,64 за баррель (-0,3% и -0,9% накануне).

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене рекомендовала участникам ОПЕК+ продлить сделку по сокращению добычи нефти на действующем уровне на оставшуюся часть года, а также провести дополнительную корректировку в объеме 1,5 млн б/с до 30 июня 2020 года.

Однако, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, Россия не обсуждала с партнерами по сделке ОПЕК+ вариант увеличения сокращения нефтедобычи на второй квартал на 1,5 млн б/с. По его словам, Россия в ходе министерского комитета ОПЕК+ изложила свое предложение - продление сделки на текущих условиях на один квартал.

Министр нефти ОАЭ заявил в четверг, что ОПЕК не будет снижать добычу нефти в одностороннем порядке, только вместе с ОПЕК+.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынки акций сначала поддержала сокрушительная победа Байдена на праймериз в "супервторник". Однако нефть снизилась на данных Минэнерго США, что добыча нефти в стране превысила недельный максимум 13,0 млн б/с, а также на фоне известий, что Россия выступила против предлагаемого Саудовской Аравией снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 1,5 млн б/с.

С одной стороны, для рынков есть ряд позитивных факторов - центробанки начали реализовывать программы стимулов, появились признаки того, что Китаю удалось миновать пик эпидемии и предприятия возвращаются в нормальный режим работы. Однако слабая нефть оказывает негативное влияние на настроения игроков, которые ждут новостей от ОПЕК+, которые пытаются договориться о новом сокращении добычи.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Аэрофлота" продолжили снижение на фоне угрозы дальнейшего ослабления спроса на авиаперевозки в условиях эпидемии. "РусГидро" сообщило о падении чистой прибыли по МСФО за прошлый год почти в 50 раз из-за списания капитальных затрат по активам на Дальнем Востоке.

На глобальных рынках инвесторы отыграли смягчение политики ФРС и новости относительно хода предвыборной кампании в США, после чего вновь переключились на факт распространения коронавируса по всему миру. В Калифорнии, в частности, уже был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На нефтяном рынке инвесторы прохладно восприняли новости о готовности ОПЕК дополнительно сокращать нефтедобычу во втором квартале на 1,5 млн б/с в связи с коронавирусом, после чего вернуться к текущему уровню сокращений до конца текущего года. Меры поддержки превышают ожидания рынка (ранее говорилось о дополнительном снижении на 1,2 млн б/с), но в пятницу они еще должны быть одобрены странами, не входящими в картель, в частности, Россией. Ранее в РФ не поддерживали планы столь масштабного уменьшения нефтедобычи.

Проблема распространения вируса в ближайшие недели, если не месяцы, никуда не денется, при этом возможности правительств и центральных банков в области поддержки экономик явно ограничены. В связи с этим "быкам" остается только ждать поводов для очередного отскока наверх при основном нисходящем тренде. Индексы МосБиржи и РТС отступили от ближайших сопротивлений 2850 и 1370 пунктов соответственно. Такая динамика говорит о неготовности "быков" к более масштабному повышению, но ситуация в то же время может быстро измениться. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2740-2860 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки вновь погружаются в пессимизм. Если финансовые организации и регуляторы начали действовать столь агрессивно, то, полагают многие инвесторы, ситуация гораздо серьезней, чем кажется. Впрочем, она может оказаться критичной, если падение рынков продолжится и станет причиной возникновения проблем у крупных европейских и американских банков. Бумаги "ФСК ЕЭС" находились под давлением на фоне отчетности, показавшей снижение чистой прибыли по МСФО в 2019 году на 6,7% (до 92,8 млрд рублей) при сокращении выручки на 1,7%.

Рубль не смог продолжить укрепление из-за дешевеющей нефти и сохраняющегося бегства капитала от риска. Нефть дешевеет на сомнениях, что Россия поддержит дополнительное сокращение добычи ОПЕК+.

К негативным новостям можно отнести заявление исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой о том, что рост мировой экономики в текущем году будет ниже, чем в 2019 году, когда ущерб нанесла торговая война США и Китая.

Саудовская Аравия предлагает дополнительное сокращение добычи нефти на 1,0-1,5 млн б/с. Однако позиция РФ остается неясной. Возможно, что представители России торгуются относительно доли своего участия. Большинство членов договора ОПЕК+ согласны на сокращение добычи более чем на 1 млн б/с, но разногласия начинаются при утверждении доли конкретной страны. Министр энергетики РФ Александр Новак намерен принять участие в заседании ОПЕК+ в пятницу. Пока же неуверенность по поводу мнения РФ и вероятность развала соглашения ОПЕК+ нервирует рынок нефти, отмечает Кочетков.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, с утра рынок акций на благоприятном внешнем фоне подрос и протестировал сопротивление 2840 пунктов по индексу МосБиржи, однако днем удержаться выше этой отметки не получилось. Падение рынков в Европе и Штатах, а также отсутствие конкретики по дальнейшим действиям ОПЕК+, приведшее к отступлению рынка энергоносителей, способствовали компенсации утреннего роста и уходу рынка акций РФ в "минус". В результате можно констатировать, что индекс МосБиржи продолжает двигаться в коридоре 2780-2840 пунктов, в который вошел 28 февраля. Пока попытки выйти за его пределы оказывались неудачными. При этом в последние сессии несколько снизилась волатильность. Возможно, пробой одной из границ данного диапазона укажет направление дальнейшего среднесрочного движения рынка.

Рубль на общем пессимизме продолжил ослабление, тут дополнительным негативным фактором стала нисходящая динамика валют развивающихся стран. Доллар тестирует сопротивление 67 руб./$1, и в случае закрепления выше "быки" могут предпринять попытку обновления максимумов года и тестирования следующего рубежа - 68 руб./$1.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг подешевели акции ПАО "Костромская энергосбытовая компания" (-11,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-10,5% и -5,8% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-8,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-7,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-6,5%).

Выросли акции ПАО "Инвестиционная компания Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+15,7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+12,4%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+8,4%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,567 млрд рублей (из них 13,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 13,181 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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