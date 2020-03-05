ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics

Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics и по-прежнему считают их привлекательными для вложений, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Опубликованную компанией отчетность за четвертый квартал мы оцениваем положительно и считаем, что продажи Horizon Therapeutics в орфанном и ревматологическом сегментах сохраняют потенциал роста, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. - Мы обращаем внимание на важное событие января - FDA одобрило новый препарат компании teprotumumab, с которым во многом были связаны наши оптимистичные инвестиционные ожидания. На основании этого мы по-прежнему считаем акции компании привлекательными для вложений. Мы сохраняем по акциям Horizon Therapeutics рекомендацию "Покупать"".

Horizon Therapeutics (в прошлом году изменила название, прежнее - Horizon Pharma) - базирующаяся в Дублине биофармацевтическая компания, которая специализируется преимущественно на препаратах от редких заболеваний. У Horizon Therapeutics 10 коммерциализированных препаратов по трем направлениям - орфанные заболевания, ревматология и недуги первичного звена.

Акции Horizon Therapeutics за последний год принесли доходность 55,9%, значительно опережающую показатели американского рынка в целом. Ранее в этом году бумаги превышали указанный экспертами "ФИНАМа" целевой уровень и приносили доходность 26,4% за период с последнего обновления в конце ноября.