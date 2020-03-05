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Главная / Мнения аналитиков / Азиатские валюты укрепляются на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики - Julius Baer
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05 марта 2020 года 17:25
Азиатские валюты укрепляются на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики - Julius Baer
Азиатские валюты почувствовали облегчение на фоне снижения ставки ФРС США, в то время как недавно их курс к доллару США снизился из-за опасений экономического спада и оттока иностранных инвестиций, говорится в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов азиатского региона Julius Baer Магдален Тео. "Реакция регуляторов останется ключевым фактором для азиатских валют и облигаций, поскольку на рынке сохраняются волатильность и уход от рисков, - указывает эксперт банка. - Тем не менее, ослабление доллара США оказывает поддержку валютам развивающихся рынков, в то время как погоня за доходностью, вероятнее всего, будет сохраняться, пока глобально доходности остаются низкими, что также поддержит более высокодоходные азиатские облигации. Появляются новые возможности, и на наш взгляд текущие оценки находятся на более привлекательных уровнях". Большинство валют развивающихся экономик Азии укрепились на фоне ослабления доллара США после внеочередного снижения ставки Федрезерва на 50 б.п. Наибольший рост показали индонезийская рупия (IDR) и южнокорейская вона (KRW), в то время как индийская рупия (INR) стала исключением из тренда из-за роста опасений, связанных с вирусом. До снижения ставки ФРС США Резервный банк Индии объявил о готовности действовать для защиты экономики, включая снижение ставки и меры по обеспечению рынка ликвидностью. Азиатский суверенный долг показал рост благодаря ожиданиям, что центральные банки региона последуют примеру американского регулятора и начнут смягчать денежно-кредитную политику, а также расширению разницы в доходностях с 10-летними Казначейскими облигациями США после того, как доходность по ним упала ниже 1%. Спрос на государственные облигации Китая вырос на ожиданиях снижения ставки Народным банком Китая, а также благодаря росту разницы в доходности с американскими гособлигациями до самого высокого уровня за последние пять лет. Многие страны в регионе уже объявили о мерах налогово-бюджетного стимулирования и смягчении денежно-кредитной политики и пообещали дальнейшую поддержку после снижения ставки ФРС США. Центральные банки Австралии и Малайзии провели снижение ключевых ставок до Федрезерва, и теперь растут ожидания, что Банк Кореи также последует их примеру. Очевидное желание и способность регуляторов обеспечить поддержку в виде смягчения денежно-кредитной политики и поддержки валют продолжит оказывать большое влияние на азиатские валюты. Валюты и рисковые активы стран с более устойчивым финансовым положением будут показывать наилучшие результаты, полагает Магдален Тео.
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05 марта 2020 года 19:50
Москва. 5 марта. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях усиления бегства инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.05 марта 2020 года 19:32
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.05 марта 2020 года 19:25
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.05 марта 2020 года 19:00
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.05 марта 2020 года 17:55
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.05 марта 2020 года 16:31
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.05 марта 2020 года 16:02
Текущую неделю рубль может завершить в диапазоне 66-67 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль не смог продолжить своё укрепление на фоне дешевеющей нефти и сохраняющегося бегства капитала от риска, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине... читать дальше
.05 марта 2020 года 15:45
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.05 марта 2020 года 15:25
Julius Baer снижает прогноз по темпам роста экономики еврозоны в 2020 году до 0,8%, сообщается в комментарии компании. Меры, предпринимаемые для борьбы с распространением коронавируса, и спад в секторе путешествий и отдыха окажут давление на темпы роста в еврозоне в 2020 году, в то время как... читать дальше
.05 марта 2020 года 15:09
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.05 марта 2020 года 14:08
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.05 марта 2020 года 13:29
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