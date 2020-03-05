Рубль днем развернулся вниз и активно снижается к доллару и евро на фоне сократившей рост нефти

Москва. 5 марта. Доллар и евро после утреннего падения перешли к росту на "Московской бирже" в четверг днем; рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне сократившей рост нефти, опережающего ослабления к евро и негативной динамики мировых рынков.

Курс доллара США составил 66,56 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,0 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,43 руб./EUR1, подорожав на 62,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 44,63 копейки - до 70,1 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 марта на 10,07 копейки, до 66,1854 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,27 копейки, до 73,6842 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после утреннего роста рубль развернулся вниз и на дневных торгах активно дешевеет к доллару и евро. Участники рынка реагируют на снижение темпов роста нефтяных цен, возобновление подъема евро на глобальном рынке и негативную динамику большинства фондовых площадок мира. Чуть ранее рубль отреагировал небольшим повышением на начало переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В центре внимания участников рынков остается ситуация с распространением коронавируса COVID-19. Трейдеры следят за новостями о масштабах распространения эпидемии и мерах, которые власти и центробанки разных стран принимают для ограничения последствий коронавируса для экономики.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, на утро четверга, 5 марта, количество составило 95,036 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом на Китай приходится 80,409 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 14,627 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер по борьбе со вспышкой коронавируса на сумму $8,3 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на $3 млрд, еще $2,2 млрд выделят центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию распространения заболевания. Кроме того, $1 млрд будет направлен на борьбу с коронавирусом за границей.

Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA, выполняющее ряд функций ЦБ) накануне снизило базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1,5%. На аналогичный шаг пошел Банк Канады, который также снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 1,25%, сославшись на последствия распространения коронавируса.

Днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. Австралийский ЦБ, в свою очередь, понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,5% годовых.

Более существенное снижение рубля в паре с евро обусловлено возобновлением роста котировок единой валюты к доллару на глобальном рынке при закрытии позиций перед заседанием ЕЦБ в следующий четверг, 12 марта. Участники торгов находятся в ожидании решения европейского регулятора относительно мер поддержки экономики еврозоны в условиях роста риска распространения эпидемии коронавируса.

Ранее стало известно, что ЕЦБ решил ограничить поездки сотрудников и проведение мероприятий в числе других мер предосторожности, принимаемых им в условиях распространения коронавируса.

ЕЦБ также откладывает или отменяет конференции, проводимые в его зданиях. "Решение не касается регулярных пресс-конференций по итогам заседаний совета управляющих по вопросам монетарной политики, и следующая конференция состоится 12 марта", - отмечают в ЕЦБ.

"Мы принимаем меры для обеспечения безопасности и благополучия наших сотрудников, оставаясь при этом полностью работоспособным центробанком и сохраняя функции в сфере банковского надзора", - говорится в пресс-релизе.

По словам аналитика Нордеа банка Григория Жирнова, риски новых волн распродаж в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса за пределами Китая остаются наиболее актуальными для внутреннего валютного рынка. "Новые меры карантина в Италии, введение режима чрезвычайного положения в Калифорнии, продолжающееся ускорение роста количества новых случаев заболевания за пределами Китая, с нашей точки зрения, пока не дают поводов для устойчивой стабилизации аппетита к риску на глобальных площадках. Накануне локальную поддержку рублю оказала информация о существенном сокращении объема покупок валюты в рамках бюджетного правила в марте. Покупки сократились до 9,1 млрд рублей в день, что является минимумом с ноября 2017 года. Во второй половине недели фокус внимания рынка смещается на исход министерской встречи ОПЕК+, проходящей в Вене 5-6 марта. Сообщения, поступающие о ходе переговоров, говорят о том, что решение ОПЕК+ в лучшем случае может стать краткосрочным фактором поддержки для рубля и цен на нефть, а не поводом для их устойчивого роста", - отметил Жирнов.

"Сегодня на котировки окажут влияние результаты встречи президентов России и Турции, повесткой которой станет решение обострившегося конфликта в Сирии. Кроме того, рынки будут реагировать на итоги заседания ОПЕК в Вене, в ходе которого участники картеля придут к выводу относительно сокращения уровня добычи перед заседанием ОПЕК+ завтра. В ближайшие недели нервное движение может сохраниться, однако, на наш взгляд, у рубля есть хорошие шансы для закрепления в диапазоне 65-66 руб./$1 в ближайшее время. Ослабление до 68 руб./$1 и дальше в текущем положении маловероятно, однако возможно при существенном ухудшении ситуации на мировых рынках в связи с распространением коронавируса", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок немного растут в четверг днем на новостях о достижении странами ОПЕК договоренности о дополнительном сокращении добычи. Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК подорожали на 0,12% - до $51,19 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на 0,19% - до $46,87 за баррель.

Страны ОПЕК на заседании в четверг согласовали необходимость дополнительного снижения нефтедобычи странами ОПЕК+ для борьбы с последствиями эпидемии COVID-19, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В среду на заседании министерского комитета ОПЕК+ выявились разногласия между Саудовской Аравией и Россией относительно снижения добычи в условиях распространения инфекции. Эр-Рияд настаивает на углублении сокращений на объем до 1,5 млн б/с, Москва, в свою очередь, выступает за продление сделки ОПЕК+ на второй квартал на текущих условиях.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на уровне предыдущего торгового дня - 6,22% годовых, в то время как ставка на MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц также снизилась на 1 б.п. - до 6,22% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 6,26% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 6,29% годовых.