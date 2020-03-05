Текущую неделю рубль может завершить в диапазоне 66-67 за доллар - "Открытие Брокер"

Текущую неделю рубль может завершить в диапазоне 66-67 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль не смог продолжить своё укрепление на фоне дешевеющей нефти и сохраняющегося бегства капитала от риска, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3400 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,22%, недельная снизилась до 6,18%, а месячная - до 6,22%.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь упала до 0,98%, что говорит о продолжающемся бегстве капитала из всего, что связано с риском, отмечает А. Кочетков. Дополнительное давление оказывает нефть, которая почти растеряла весь свой рост на сомнениях, что Россия поддержит дополнительное сокращение добычи OPEC+.

"С 6 марта сократятся объёмы покупки валюты в рамках бюджетного правила, что немного снизит давление на "россиянина". Однако текущую неделю рубль всё же рискует завершить в диапазоне 66-67 за доллар", - пишет специалист "Открытие Брокер".