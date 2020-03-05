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05 марта 2020 года 16:02
Текущую неделю рубль может завершить в диапазоне 66-67 за доллар - "Открытие Брокер"
Текущую неделю рубль может завершить в диапазоне 66-67 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль не смог продолжить своё укрепление на фоне дешевеющей нефти и сохраняющегося бегства капитала от риска, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3400 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,22%, недельная снизилась до 6,18%, а месячная - до 6,22%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь упала до 0,98%, что говорит о продолжающемся бегстве капитала из всего, что связано с риском, отмечает А. Кочетков. Дополнительное давление оказывает нефть, которая почти растеряла весь свой рост на сомнениях, что Россия поддержит дополнительное сокращение добычи OPEC+. "С 6 марта сократятся объёмы покупки валюты в рамках бюджетного правила, что немного снизит давление на "россиянина". Однако текущую неделю рубль всё же рискует завершить в диапазоне 66-67 за доллар", - пишет специалист "Открытие Брокер".
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05 марта 2020 года 19:50
Москва. 5 марта. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях усиления бегства инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.05 марта 2020 года 19:32
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.05 марта 2020 года 19:25
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.05 марта 2020 года 19:00
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.05 марта 2020 года 17:55
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.05 марта 2020 года 16:31
Технические сигналы в паре евро/рубль для рублевых “быков” скорее неутешительны, в краткосрочной перспективе повышение сдерживается лишь сильной перекупленностью, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Рубль к середине сессии четверга перешел к ослаблению по отношению к доллару и евро.... читать дальше
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.05 марта 2020 года 15:25
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