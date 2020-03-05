Решение ФРС увеличило вероятность снижения ЦБ РФ ключевой ставки в апреле - "ВТБ Капитал"

Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что в свете неожиданного решения ФРС США о снижении ставки по федеральным фондам, продиктованного опасениями по поводу последствий эпидемии коронавируса, увеличился потенциал смягчения денежно­кредитной политики Банка России, говорится в обзоре инвестбанка.

"Это связано с тем, что снижение ставки ФРС не было предусмотрено базовым прогнозом Банка России, в котором целевой уровень ставки по федеральным фондам остается неизменным в течение всего периода 2020–2022 гг.", - отмечают эксперты "ВТБ Капитала" Александр Исаков и Родион Латыпов. Аналитикиполагают,что на горизонте ближайших 12 месяцев как минимум половина этогосюрприза ФРС найдет свое отражение в траектории ключевой ставки ЦБ. "Это значит, что снижение ключевой ставки на 25 бп на мартовском заседаниирегулятора для нас выглядит практически гарантированным. В этом смысле наш январский прогноз не изменился. Но одновременно это существенно увеличивает вероятность дальнейшего смягчения денежно­кредитной политики в апреле–июле", - полагают эксперты "ВТБ Капитала".

Подход экспертов, основанный на анализе экономической статистики, указывает на вероятность более постепенного смягчения – т.е. снижения ставки в июле. Однако рынок, судя по всему, настроен на более агрессивное смягчение и не исключает, что третье в этом году снижение ставки может произойти уже в апреле.