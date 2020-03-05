ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Держать" для обыкновенных акций "Роснефти" в расчете на восстановление рынков после снижения влияния эпидемии коронавируса, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

"ПАО "НК "Роснефть" демонстрирует хорошие результаты на общем фоне, - отмечает эксперт "ФИНАМа". - Падение рынков под угрозой превращения эпидемии COVID-2019 в пандемию не отменяет факта недооценки компании относительно текущего рынка. Доказанные запасы углеводородов "Роснефти" по классификации SEC увеличились за год и составили 42 млрд б. н. э. "Роснефть" контролирует около 40% добычи нефти в России и обеспечивает 56,6% российского нефтяного экспорта". .

Несмотря на действие соглашения с ОПЕК, "Роснефти" удалось сохранить добычу на уровне предыдущего года. Благодаря снижению экспортных пошлин и контролю над расходами, чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла на 29%. Ранее компания изменила дивидендную политику, решив направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО и выплачивать их дважды в год. В рамках мер по повышению акционерной стоимости "Роснефть" второй год сокращает долговую нагрузку и улучшает структуру долга в сторону долгосрочных обязательств.

"Основным риском для акций с начала года стало падение импорта нефти Китаем в условиях распространения нового коронавируса. Мы сохраняем рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям ПАО "НК "Роснефть" в расчете на восстановление рынков после снижения влияния эпидемии", - заключает Алексей Калачев.