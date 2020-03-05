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05 марта 2020 года 11:55

Рост рынка акций вслед за миром сдерживается забуксовавшей нефтью

Москва. 5 марта. Рынок акций РФ утром подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на оптимизме по поводу мер, принятых властями и центробанками для борьбы с последствиями вспышки коронавируса для мировой экономики; подъем сдерживается забуксовавшей нефтью в ожидании итогов саммита ОПЕК+ по вопросу квот на добычу сырья.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2841,2 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1352,44 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар просел до 66,16 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5% и +3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%).

В США индексы накануне подскочили на 3,9-4,5%, поддержку рынку оказала новость об успехах бывшего вице-президента США Джо Байдена в президентской гонке в Штатах, а также сохраняющийся оптимизм в связи с решением Федрезерва на этой неделе снизить ключевую ставку.

Байден опережает своего основного соперника от Демократической партии Берни Сандерса в борьбе за участие в президентских выборах США. В "супервторник" Байден одержал победу в таких крупных штатах, как Техас, Вирджиния и Северная Каролина. Байден смог победить и в Миннесоте, где победу СМИ предрекали Сандерсу, и в Массачусетсе - штате, сенатором от которого является Элизабет Уоррен. В то же время, в штате с наибольшим числом делегатов, Калифорнии, побеждает Сандерс.

Первоначально рынок отреагировал на решение ФРС пессимистично - фондовые индексы завершили падением почти на 3% торговую сессию во вторник. Между тем впоследствии рынок стал восстанавливаться.

Опубликованные в среду статистические данные показали, что индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в феврале достиг максимума за год. Индикатор деловой активности увеличился до 57,3 пункта с 55,5 пункта в предшествующем месяце, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения до 54,8 пункта.

В четверг выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%, китайский Shanghai Composite растет на 2%) на фоне оптимизма по поводу мер, принятых властями и центробанками для борьбы с последствиями вспышки коронавируса для экономики. В Европе индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,2-0,4%, но проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 1,1%).

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро четверга, 5 марта, составило 95,036 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,409 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 14,627 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила пакет мер по борьбе со вспышкой коронавируса на сумму $8,3 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на $3 млрд, еще $2,2 млрд выделят центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию распространения заболевания. Кроме того, $1 млрд будет направлен на борьбу с коронавирусом за границей.

Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA, выполняющее ряд функций ЦБ) накануне снизило базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1,5%. На аналогичный шаг пошел Банк Канады, который также снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 1,25%, сославшись на последствия распространения коронавируса.

Нефть утром в четверг умеренно дорожает после того, как в США был принят законопроект об экстренном выделении средств на борьбу с коронавирусом COVID-19; однако цена Brent находится на $0,8 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $51,46 за баррель (+0,7% и -1,4% в среду), апрельская цена WTI - $47,02 за баррель (+0,5% и -0,9% накануне).

Между тем мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал никакой рекомендации по итогам заседания в среду. Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ должна оставаться интригой, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман журналистам в среду вечером. "Нужно сохранять интригу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, индекс МосБиржи растет третий день подряд, восстанавливаясь после провала предыдущей недели. Последний раз 3-дневный рост наблюдался еще в январе до волны распродаж.

Отскок проходит в целом на мировых площадках на фоне усилий по преодолению негативных последствий распространения коронавируса. Власти почти всех стран настороженно отнеслись к ситуации и принимают те или иные меры. Однако интригу для нефтяного рынка создали страны ОПЕК, не разглашая рекомендации по объемам сокращения добычи.

По словам аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, экстренное снижение ставки ФРС, сначала напугавшее инвесторов, начинает приносить свои плоды - рынки отскакивают вверх. Инвесторы надеются, что через неделю ФРС еще раз взбодрит рынки, например, решением увеличить объем РЕПО или новой программой выкупа гособязательств правительства США. Кроме того, этот шаг ФРС заставит другие центробанки, в том числе и Банк России, снизить ставки или применить меры количественного смягчения.

Тем временем в Китае число новых заболеваний резко снизилось. Это абсолютно не значит, что и Европе удастся так же эффективно бороться с эпидемией, поскольку вводить жесткие карантины и закрывать целые провинции в Старом Свете пока не спешат.

Нефть накануне откатилась вниз после известий, что глава Минэнерго Александр Новак покинул встречу ОПЕК и обещал вернуться лишь 6 марта на встречу непосредственно ОПЕК+. Пока базовым вариантом является обсуждение решения снизить добычу на 1-1,5 млн баррелей в сутки. СМИ сообщают, что Россия выступает против снижения добычи. На таком фоне игрокам стоит воздержаться от покупки нефтяных контрактов и акций "нефтянки", считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, мировые рынки снимают перепроданность, на фоне постепенного ухода опасений по коронавирусу на второй план. Рынок акций США накануне вырос, отыгрывая резкое снижение ключевой ставки ФРС, надежды на дальнейшую поддержку мировой экономики монетарными властями ведущих стран, а также внутренние новости (дальнейший рост ISM в секторе услуг в феврале и итоги масштабных "праймериз" Демократической партии - Байден получил преимущество перед Сандерсом).

Вместе с тем, фьючерсы на американские индексы в четверг несколько проседают, что вызвано неуверенностью инвесторов в способности рынка США продолжить активное восстановление. Однако текущий скепсис в отношении рынка США вряд ли получит развитие, индекс S&P500 сможет в отсутствие новостного негатива вернуться в целевую зону 3150-3300 пунктов уже до конца недели. Но ситуация с распространением эпидемии коронавируса и оценкой ее экономических последствий остается одной из ключевых тем, сдерживающей восстановление аппетита к риску, и ограничивает потенциал отскока на рынках.

При поддержке улучшения внешнего фона индекс МосБиржи попытается подняться в диапазон 2850-2900 пунктов, полагает Локтюхов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, становится понятно, что коронавирус не является смертельной угрозой человечеству, а масштабные стимулирующие меры лишь продолжают размывать ценность денег. Вслед за Резервным банком Австралии, ЦБ Гонконга и ФРС свое слово сказал Банк Канады, который также снизил ставку на 50 базисных пунктов.

Также можно говорить о политическом моменте - Байден победил на предварительном голосовании в подавляющем большинстве штатов, где это голосование проводилось во вторник. Соответственно, его рассматривают как весьма удобного кандидата для Трампа. Кроме того, другого демократа Берни Сандерса рассматривают в качестве социалиста, который может ограничить свободу бизнеса, включая сферу фармацевтики. Конгрессе принял межпартийное решение о финансировании на $8 млрд для борьбы с коронавирусом. "Бежевая книга" ФРС показала некоторое влияние на экономическую активность со стороны коронавирусной проблемы, но в большей степени относительно спроса на массовые мероприятия и посещения ресторанов азиатской кухни.

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что фонд готов выделить $50 млрд на глобальную борьбу с коронавирусом. Соответственно, можно говорить о реальных скоординированных мерах со стороны регуляторов и международных финансовых организаций. Нефть продолжают поддерживать надежды на действия ОПЕК+. Накануне даже появились слухи о том, что некоторые члены предложили дополнительно снизить добычу на 1,5 млн б/с. Впрочем, против этого выступили РФ и Казахстан. Однако российская сторона готова обсуждать менее радикальные меры. В США статистика Минэнерго по запасам оказалась вполне позитивной для "быков". ОПЕК по итогам саммита 5-6 марта примет решение по дополнительным мерам поддержки ценовой стабильности нефти. Если же соглашение развалится, то стоимость барреля может легко дойти до уровня более высокой сговорчивости участников ОПЕК+, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Русс-Инвест" (+24,8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,5%), "МРСК Северо-запада" (MOEX: MRKZ) (+3,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-5,4%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,256 млрд рублей (из них 2,137 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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