Курс рубля, вероятно, в ближайшие недели останется на уровне 64-67 за доллар - Альфа-банк

Курс рубля, вероятно, в ближайшие недели останется на уровне 64-67 руб./$, говорится в обзоре Альфа-банка.

Минфин планирует израсходовать 133,3 млрд руб. на покупку валюты в марте; это существенно ниже объявленного в феврале уровня (226 млрд руб.), отмечают специалисты Альфа-банка. Коррекция в объемах покупки валюты будет способствовать стабилизации курса рубля, который в последние недели оказался под давлением на фоне повышенной волатильности на глобальных рынках. В то же время на рыночный тренд продолжает оказывать влияние целый ряд негативных факторов, в том числе снижение ненефтегазового экспорта; высокая доля нерезидентов (34%) на рынке ОФЗ; наконец, чувствительность России к политической повестке в США и зависимость санкционных рисков от избрания Дональда Трампа на второй президентский срок.

"Все эти факторы, судя по всему, создают неблагоприятный фон для курса рубля, поддерживающий его на уровне 64-67 руб./$ в ближайшие недели", - полагают в Альфа-банке.