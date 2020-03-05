Отсутствие договоренности России и Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти негативно влияет на торги акциями РФ - БКС

Торги акциями в четверг находятся под негативным влиянием динамики цен на нефть, Brent падает более чем на два процента, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о новом сокращении добычи, так как против выступают многие нефтяные компании РФ, не желающие жертвовать операционными показателями и долей рынка.

"Индекс Мосбиржи в неуверенном плюсе сегодня, - отмечает эксперт "БКС Премьер". - С одной стороны, трейдеры на смогли не отреагировать на мощный рывок американского рынка вверх на вчерашних торгах на фоне победы Джо Байдена на праймериз в США. Байден как представитель либерального истеблишмента считается более предпочтительным и более прогнозируемым кандидатом в президенты от Демократической партии чем социалист Берни Сандерс".

Кроме того, возвращению оптимизма инвесторов способствует скоординированное смягчение монетарной политики мировыми центральными банками. Кроме ФРС ставку экстренно снизили Банк Австралии и Банк Канады. Но риски, связанные с коронавирусом, остаются существенными на фоне объявления чрезвычайной ситуации в Калифорнии и распространения вируса в США и других странах. Можно ожидать предельно слабой деловой активности в большинстве регионов мира в первом полугодии текущего года, о чем косвенно говорит например то, что многие компании массово отменяют командировки. В России из-за сокращения поставок угля и нефтепродуктов на азиатском направлении в начале года снизился объем грузоперевозок, являющегося барометром общей экономической ситуации.