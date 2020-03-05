Можно ожидать дополнительного снижения доходностей на 5-10 бп в коротких ОФЗ в ближайшее время - Росбанк

Инвесторы вновь оказались готовы покупать в ОФЗ в больших объемах, сообщается в обзоре Росбанка. По мнению специалистов банка, можно ожидать дополнительного снижения доходностей на 5-10 бп в коротких бумагах в ближайшее время.

Несколько дней назад рыночные ставки закладывали повышение ключевой ставки ЦБ, а доходности 10-летних ОФЗ предлагали 6,4% годовых, отмечают аналитики Росбанка. Сейчас короткие бумаги прогнозируют активное снижение ставки Банком России, а 10-летний выпуск вернулся на уровень 6,0% по доходности, обновив минимумы середины февраля.

Инвесторы вновь оказались готовы покупать в ОФЗ в больших объемах, указывают специалисты банка - торговый оборот в среду поставил рекорд за долгое время и составил более 87 млрд руб., а доходности снизились на 9-24бп. "Кривая достигла максимально плоского состояния с ноября 2019 года, и мы ожидаем дополнительного снижения доходностей на 5-10 бп в коротких бумагах в ближайшее время", - пишут аналитики.

"Главным драйвером смены настроений, безусловно, стали снижение ставки ФРС на 50 бп и рост ожиданий еще одного снижения на заседании 18 марта. Комментарии зампреда Банка России Ксении Юдаевой в среду оказались весьма мягкими и вернули участникам рынка уверенность в снижении ключевой ставки на ближайшем заседании 20 марта. Мы сомневаемся в том, что комментарий К. Юдаевой стоит считать сигналом об "экстренном" снижении ставки, и расцениваем его как конструктивную готовность регулятора продолжать смягчение с оглядкой на волатильность курса", - отмечают в Росбанке.