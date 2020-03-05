Перед итоговым решением ОПЕК+ цены на нефть останутся в диапазоне $51-54 за баррель Brent - БКС

Заседание стран ОПЕК пройдет в четверг, а в пятницу - расширенное обсуждение в рамках ОПЕК+; итоговое решение может оказать значительное влияние на нефтяные котировки, которые до этого момента могут сохранять боковой диапазон $51-54 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

"Пока какой-либо ясности по этому вопросу пока не появилось, - указывает эксперт. - В целом члены альянса, судя по публичным высказываниям, солидарны в необходимости продления сделки ОПЕК+ до конца года на текущих условиях. Текущие условия предполагают совокупное сокращение добычи на 1,7 млн б/с к уровням октября 2018 г. и добровольное сокращение еще 400 000 б/с Саудовской Аравией.

Камнем преткновения стали параметры сокращения на II квартал, в котором рынку может потребоваться дополнительная поддержка в условиях распространяющейся эпидемии коронавируса. Саудовская Аравия настаивает на дополнительном объеме сокращения около 1 млн б/с, в то время как Россия не хочет брать на себя дополнительную нагрузку. В первый день обсуждений достичь консенсуса не удалось".

Инвестиционный банк Goldman Sachs снизил прогноз по цене Brent до $45 за баррель в апреле, ожидая, что к концу года она постепенно восстановится до $60 за баррель, отмечается в комментарии "БКС Брокер". Банк заявил, что хотя сокращение добычи ОПЕК и "поможет нормализовать спрос на нефть и запасы в конце этого года", но оно не сможет предотвратить "уже начавшееся крупное накопление запасов нефти". Другой банк Morgan Stanley понизил прогноз цен на нефть марки Brent на второй квартал 2020 г. до $55 за баррель, а прогноз WTI-до $50 в связи с ожиданиями снижения спроса. В начале года оба банка прогнозировали среднюю цену на Brent на уровне $63 и $60 за баррель.

Вечером в среду была опубликована официальная статистика по запасам нефти в США. Согласно отчету, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли меньше прогнозов на 0,78 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на 2,64 млн баррелей. Данные API, опубликованные днем ранее, указывали на рост на 1,7 млн баррелей.