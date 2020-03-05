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05 марта 2020 года 10:47
Перед итоговым решением ОПЕК+ цены на нефть останутся в диапазоне $51-54 за баррель Brent - БКС
Заседание стран ОПЕК пройдет в четверг, а в пятницу - расширенное обсуждение в рамках ОПЕК+; итоговое решение может оказать значительное влияние на нефтяные котировки, которые до этого момента могут сохранять боковой диапазон $51-54 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Пока какой-либо ясности по этому вопросу пока не появилось, - указывает эксперт. - В целом члены альянса, судя по публичным высказываниям, солидарны в необходимости продления сделки ОПЕК+ до конца года на текущих условиях. Текущие условия предполагают совокупное сокращение добычи на 1,7 млн б/с к уровням октября 2018 г. и добровольное сокращение еще 400 000 б/с Саудовской Аравией. Камнем преткновения стали параметры сокращения на II квартал, в котором рынку может потребоваться дополнительная поддержка в условиях распространяющейся эпидемии коронавируса. Саудовская Аравия настаивает на дополнительном объеме сокращения около 1 млн б/с, в то время как Россия не хочет брать на себя дополнительную нагрузку. В первый день обсуждений достичь консенсуса не удалось". Инвестиционный банк Goldman Sachs снизил прогноз по цене Brent до $45 за баррель в апреле, ожидая, что к концу года она постепенно восстановится до $60 за баррель, отмечается в комментарии "БКС Брокер". Банк заявил, что хотя сокращение добычи ОПЕК и "поможет нормализовать спрос на нефть и запасы в конце этого года", но оно не сможет предотвратить "уже начавшееся крупное накопление запасов нефти". Другой банк Morgan Stanley понизил прогноз цен на нефть марки Brent на второй квартал 2020 г. до $55 за баррель, а прогноз WTI-до $50 в связи с ожиданиями снижения спроса. В начале года оба банка прогнозировали среднюю цену на Brent на уровне $63 и $60 за баррель. Вечером в среду была опубликована официальная статистика по запасам нефти в США. Согласно отчету, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли меньше прогнозов на 0,78 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на 2,64 млн баррелей. Данные API, опубликованные днем ранее, указывали на рост на 1,7 млн баррелей.
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05 марта 2020 года 19:50
Москва. 5 марта. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях усиления бегства инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.05 марта 2020 года 19:32
Москва. 5 марта. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за фондовыми площадками Европы и США, а также просевшей нефтью из-за разногласий среди членов ОПЕК+ в вопросе уменьшения добычи сырья для борьбы с последствиями коронавируса; лидерами отката выступили бумаги "Аэрофлота" на фоне сокращения рейсов компании. читать дальше
.05 марта 2020 года 19:25
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.05 марта 2020 года 19:00
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует придерживаться нейтральной позиции на рынке акций РФ, несмотря на 20%-ный потенциал роста
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 4 марта 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли... читать дальше
.05 марта 2020 года 18:38
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics и по-прежнему считают их привлекательными для вложений, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Опубликованную компанией отчетность за четвертый квартал мы оцениваем положительно и считаем, что продажи... читать дальше
.05 марта 2020 года 17:55
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.05 марта 2020 года 17:25
Азиатские валюты укрепляются на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики - Julius Baer
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.05 марта 2020 года 16:55
олото консолидируется на ранее достигнутых уровнях в $1640-1650 за унцию. Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают прорыва в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях. Фундаментальную поддержку золоту оказывают рост волатильности на внешних рынках, а также прогнозы о замедлении роста мировой экономики,... читать дальше
.05 марта 2020 года 16:31
Технические сигналы в паре евро/рубль для рублевых “быков” скорее неутешительны, в краткосрочной перспективе повышение сдерживается лишь сильной перекупленностью, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Рубль к середине сессии четверга перешел к ослаблению по отношению к доллару и евро.... читать дальше
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.05 марта 2020 года 15:45
Москва. 5 марта. Доллар и евро после утреннего падения перешли к росту на "Московской бирже" в четверг днем; рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне сократившей рост нефти, опережающего ослабления к евро и негативной динамики мировых рынков. читать дальше
.05 марта 2020 года 15:25
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.05 марта 2020 года 15:09
оссийский рынок акций в четверг падает вопреки внешнему драйву (США закрылись в "плюсе" до 4,5%, Европа растет на 3,5%). Индекс Мосбиржи снижается на 0,5%, доходя до 2800 пунктов, но пока удерживается чуть выше этого уровня. По мнению аналитиков ИК "Фридом Финанс", индекс Мосбиржи до конца недели... читать дальше
.05 марта 2020 года 14:35
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.05 марта 2020 года 14:08
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Держать" для обыкновенных акций "Роснефти" в расчете на восстановление рынков после снижения влияния эпидемии коронавируса, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "ПАО "НК "Роснефть" демонстрирует хорошие результаты на общем фоне,... читать дальше
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