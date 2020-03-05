Аналитики Промсвязьбанка в четверг ждут нефть в диапазоне 51-53 долл./барр., говорится в обзоре банка.

Специалисты банка напоминают, что в четверг состоится формальная встреча ОПЕК, в пятницу - непосредственно расширенная министерская встреча, где будет участвовать Россия. Саудовская Аравия предлагает дополнительно сокращать добычу на 1-1,5 млн барр./день. "Мы ожидаем, что стороны договорятся, но объемы сокращения будут скромнее, на 0,8 млн барр./день", - пишут они.

Статистика от Минэнерго США вышла неплохой, показав более слабый рост запасов сырой нефти, на 0,8 млн барр., чем ожидалось. Запасы бензинов упали на 4,3 млн барр., дистиллятов - на 4 млн барр.

"В четверг ждем нефть в диапазоне 51-53 долл./барр., рассчитывая на тест 55 долл./барр. в четверг-пятницу в случае позитива от ОПЕК+", - указывают в Промсвязьбанке.