Утренние прогнозы: рынок акций на открытии отыграет резкий рост фондовых индексов США

Российские фондовые индексы в четверг получат поддержку от скачка американских площадок наверх в среду, полагают аналитики. Поводом для оптимизма инвесторов послужили новости об одобрении Конгрессом США выделения почти 8 миллиардов долларов для борьбы с коронавирусом и успехах бывшего вице-президента США Джо Байдена в президентской гонке.

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Российские фондовые индексы получат поддержку от скачка американских площадок наверх в среду, ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - диапазон 2800-2910 пунктов. Общее увеличение склонности инвесторов к риску на фоне попыток финансовых регуляторов помочь экономике также должно благоприятно сказаться на рубле, но российская валюта в последние дни в целом укрепляется неохотно. На нефтяном рынке сохраняется напряжение в преддверии заседания ОПЕК+. Вероятность дополнительного сокращения нефтедобычи высока, и страны, скорее всего, будут стремиться не разочаровать рынок".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России спокойный. Нефть дорожает на ожиданиях сокращения добычи в OPEC+. Рынки Азии растут на фоне координированных мер поддержки глобальной экономики со стороны центральных банков. В Китае статистика по коронавирусу становится менее тревожной. Российские индексы могут начать день ростом. Доходность отечественного рынка существенно выше отрицательной доходности основных валют фондирования. Аналогичное относится к рублю, в котором остаётся ставка выше инфляции в отличие от подавляющего большинства денежных единиц планеты".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Основной рост американских индексов происходил все-таки после нашего закрытия, поэтому отыгрывать его мы будем сегодня на открытии ростом в пределах 1-1,5 процентов. Сегодня официально стартует саммит ОПЕК+, хотя консультации начались еще вчера. По скудным сведениям можно судить, что базовым вариантом является обсуждение решения снизить добычу на 1-1,5 млн баррелей в сутки. СМИ сообщают, что Россия выступает против снижения добычи. На таком фоне мы рекомендуем воздержаться от покупки нефтяных контрактов и акций "нефтянки"".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением около 0,4-0,7%, в районе 2840-2850 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2820, 2800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2870, 2880 пунктов. После позитивного старта торгов мы вполне можем увидеть продолжение коррекционного роста индекса Мосбиржи в диапазон 2850-2870 пунктов. Этому способствует сильное вечернее повышение рынка акций в США и общее улучшение состояния внешнего фона".