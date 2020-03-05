Пара доллар/рубль отступит в район 63,1 - Промсвязьбанк

Основным фактором, способствующим покупкам в российской валюте, в четверг станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтянулся в район 52 долларов за баррель, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дает дополнительных ориентиров инвесторам.

"В результате в начале сессии пара доллар/рубль отступит в район 63,1 рубля. При этом в ходе торгов ожидаем движения американской валюты в диапазоне 65,5-66,5 рубля. Основными факторам, определяющими динамику рубля, продолжат оставаться распространение коронавируса за пределами Китая, действия ведущих Центробанков и саммит ОПЕК+. Отметим, что в ближайшие сессии в рубле сохраниться высокая волатильность", - указывает Б. Зварич.