Аналитики "Алор Брокер" прогнозируют открытие рынка акций РФ в четверг ростом в пределах 1-1,5%. По их мнению, какие-то конкретные рекомендации за исключением того, что нужно аккуратно подбирать дивидендные акции, в условиях высокой волатильности давать трудно, говорится в комментарии.

Российский рынок акций вырос в среду на четверть процента, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Но основной рост американских индексов происходил все-таки после нашего закрытия, поэтому отыгрывать его мы будет в четверг на открытии ростом в пределах 1-1,5 процентов. Какие-то конкретные рекомендации за исключением того, что нужно аккуратно подбирать дивидендные акции, в условиях высокой волатильности давать трудно, - пишет специалист компании. - Пока американские фьючерсы снижаются почти на процент, но столько же прибавляет нефть после вчерашнего сильного падения. Поводом для распродаж послужили сообщения, что глава Минэнерго Александр Новак вчера покинул встречу и обещал вернуться лишь 6 марта на встречу непосредственно ОПЕК+. Официально стартует саммит ОПЕК+, хотя консультации начались еще в четверг. По скудным сведениям можно судить, что базовым вариантом является обсуждение решения снизить добычу на 1-1,5 млн баррелей в сутки. На таком фоне мы рекомендуем воздержаться от покупки нефтяных контрактов и акций "нефтянки".