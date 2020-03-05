.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут продолжить восстановительный рост
.
ГЛАВНОЕ
Рост мирового ВВП может стать минимальным за 10 лет
Bank of America снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,8% на фоне вспышки коронавируса. Аналитики отмечают, что повышение ВВП в мире и в отдельных странах может стать минимальным за 10 лет
 
Правительство намерено пересмотреть регулирование оборота оружия
Правительство РФ возобновило пересмотр обязательных требований к бизнесу, который инициировал еще Дмитрий Медведев ("регуляторная гильотина"), и сразу расширило перечень сфер, которых коснется реформа. К 41-й действовавшей рабочей группе добавились...
 
Туротрасль - на грани нового кризиса
Распространение коронавируса и осложнение политической обстановки накалило ситуацию на туристическом рынке, пишет "Коммерсант". По данным знакомого с ситуацией собеседника "Ъ", уже отменена пятая часть из проданных в Италию 100 тыс. туров на 4,3...
 
В РФ готовится реформа системы оплаты отпусков и декретов
В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Законопроект "О внесении изменений в отдельные...
 
05 марта 2020 года 09:47

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут продолжить восстановительный рост

Москва. 5 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут продолжить умеренно подрастать в рамках коррекции на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в среду, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 подскочили более чем на 4%. Поддержку рынку оказала новость об успехах бывшего вице-президента США Джо Байдена в президентской гонке в Соединенных Штатах, а также сохраняющийся оптимизм в связи с решением Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе снизить ключевую ставку. Первоначально рынок отреагировал на решение ФРС пессимистично - фондовые индексы завершили падением почти на 3% торговую сессию во вторник. Между тем впоследствии рынок стал восстанавливаться.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) на этой неделе опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. В последний раз Федрезерв экстренно снижал ставку между плановыми заседаниями в период финансового кризиса 2008 года. Комментируя решение ФРС, глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что основы экономики США остаются стабильными, но распространение коронавируса принесло новые риски и проблемы. Снижение ставки поможет американской экономике оставаться сильной, полагает он.

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила пакет мер по борьбе со вспышкой коронавируса на сумму $8,3 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на $3 млрд, еще $2,2 млрд выделят центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию распространения заболевания. Кроме того, $1 млрд будет направлен на борьбу с коронавирусом за границей.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в четверг, следуя за динамикой американского фондового рынка, на фоне оптимизма по поводу мер, принятых властями и центробанками для борьбы с последствиями вспышки коронавируса для экономики. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,15%. Китайский сводный индекс CSI 300 прибавляет 2,23%, Shanghai Composite - 1,88%. Гонконгский индикатор Hang Seng растет на 1,97%. Значение южнокорейского индикатора Kospi увеличилось на 1,35%. Тем временем австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,1%.

В центре внимания участников рынков остается ситуация с распространением коронавируса. Трейдеры следят за новостями о масштабах распространения эпидемии и мерах, которые власти и центробанки разных стран принимают для ограничения последствий коронавируса для экономики. Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро четверга, 5 марта, составило 95,036 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом на Китай приходится 80,409 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 14,627 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA, выполняющее ряд функций ЦБ) накануне снизило базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1,5% годовых. На аналогичный шаг пошел Банк Канады, который также снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 1,25% годовых, сославшись на последствия распространения коронавируса.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг после того, как в США был принят законопроект об экстренном выделении средств на борьбу с коронавирусом. Между тем мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал никакой рекомендации по итогам заседания в среду. Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ должна оставаться интригой, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман журналистам в среду вечером. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 1,56% - до $51,93 за баррель. В среду их цена снизилась на 1,41%, составив на закрытие $51,13 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 1,37% - до $47,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на 0,85%, завершив день на отметке $46,78 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 17,982 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,746 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост в рамках коррекции после резкого падения в конце прошлой недели.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 марта вырос на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день на 0,13%, поднявшись до 667,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЕвроХим-001P-06" (+1,34%), "РусАл Братск-001Р-01" (+1%) и "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-05R" (-1,08%), "МТС-001P-03" (-0,63%) и "Магнит-003Р-03" (-0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) полностью разместил облигации 15-й серии объемом 6,75 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 27 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 2,5% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации - 10 млн рублей.

ОАО "Российские железные дороги" полностью разместило 10-летние облигации серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел 26 февраля. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 6,44% годовых. Ставка следующих купонов зависит от доходности 7-летних ОФЗ на дату расчетов.

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) выкупило в рамках оферты 3 млн 889,744 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 13 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 29,92% выпуска. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 13 млрд рублей в марте 2017 года по ставке 13% годовых. Размер ставки каждого купона с 7-го по 10-й равен ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,4%. Ставка текущего купона - 7,4% годовых.

Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) объявил дополнительную оферту по дебютному выпуску 3-летних облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей, цена выкупа - 100% от номинала. Предложения от держателей будут приниматься с 10:00 МСК 26-го дня с даты окончания размещения до 18:00 МСК 32-го дня с даты окончания размещения. Дата приобретения - 33-й день с даты начала размещения. Это уже вторая дополнительная оферта. Банк уже выставлял дополнительную оферту по соглашению с владельцами. Период предъявления бумаг к оферте продлится с 5-го по 12-й день с даты окончания размещения. Дата приобретения - 14-й день с даты окончания размещения. Банк завершил размещение данного выпуска 20 февраля 2020 года. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,6% годовых. По выпуску была предусмотрена годовая оферта. Бонды размещались на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на основе которой создана биржа для листинга российских санкционных компаний.

ООО "Мехпрачечная СвЖД" выставило оферты по соглашению с владельцами по облигациям 1-й и 2-й серии. Дата приобретения - 25 марта. Период предъявления заявок - с 9:00 МСК 18 марта до 18:00 МСК 24 марта. Количество облигаций 1-й серии, доступных к приобретению, - 2,5 млн штук, 2-й серии - 2,48 млн штук. Цена приобретения - 100% непогашенной номинальной стоимости одной облигации, что составляет 900 рублей. Выпуск 1-й серии объемом 2,5 млрд рублей был размещен в августе 2011 года, выпуск 2-й серии объемом 2,48 млрд рублей - в июле 2011 года. Срок обращения выпусков - 15 лет. Ставка полугодовых купонов составляет 8% годовых. Предусмотрена амортизация. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Росбанк (MOEX: ROSB) принял решение досрочно погасить выпуск облигаций серии А8 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится 26 марта, в дату окончания 9-го купонного периода. Облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет банк разместил в сентябре 2015 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. По выпуску 2 апреля была предусмотрена оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 марта 2020 года 19:50
Рубль вечером падает к доллару и евро в связи с бегством инвесторов из рисковых активов
Москва. 5 марта. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях усиления бегства инвесторов из рисковых активов.    читать дальше
.
05 марта 2020 года 19:32
Рынок акций РФ снизился вслед за нефтью из-за разногласий в ОПЕК+, лидировал в откате "Аэрофлот"
Москва. 5 марта. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за фондовыми площадками Европы и США, а также просевшей нефтью из-за разногласий среди членов ОПЕК+ в вопросе уменьшения добычи сырья для борьбы с последствиями коронавируса; лидерами отката выступили бумаги "Аэрофлота" на фоне сокращения рейсов компании.    читать дальше
.
05 марта 2020 года 19:25
Активный рост цен евробондов РФ в четверг приостановился, большинство выпусков перешло к снижению
Москва. 5 марта. Активный рост котировок российских еврооблигаций, наблюдавшийся в течение последних трех дней и вызванный смягчением рядом мировых центробанков, включая ФРС США, денежно-кредитной политики, в четверг приостановился; часть участников рынка стала фиксировать прибыль после трехдневного ралли, что привело к снижению цен. При этом в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) ценовой рост продолжился, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
05 марта 2020 года 19:00
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует придерживаться нейтральной позиции на рынке акций РФ, несмотря на 20%-ный потенциал роста
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 4 марта 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 18:38
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics и по-прежнему считают их привлекательными для вложений, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Опубликованную компанией отчетность за четвертый квартал мы оцениваем положительно и считаем, что продажи...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 17:55
Акции "Интер РАО" интересны для покупки на коррекции - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что акции "Интер РАО" интересны для покупки на коррекции, а также подтверждают рекомендацию "Держать" и повышают целевую цену акций компании до 5,37 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "В долгосрочной перспективе IRAO обладает более...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 17:25
Азиатские валюты укрепляются на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики - Julius Baer
Азиатские валюты почувствовали облегчение на фоне снижения ставки ФРС США, в то время как недавно их курс к доллару США снизился из-за опасений экономического спада и оттока иностранных инвестиций, говорится в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов азиатского региона...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 16:55
Вероятен прорыв золота в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях - ИК "Фридом Финанс"
олото консолидируется на ранее достигнутых уровнях в $1640-1650 за унцию. Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают прорыва в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях. Фундаментальную поддержку золоту оказывают рост волатильности на внешних рынках, а также прогнозы о замедлении роста мировой экономики,...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 16:31
Технические сигналы пары евро/рубль для рублевых “быков” скорее неутешительны - ИК "Велес Капитал"
Технические сигналы в паре евро/рубль для рублевых “быков” скорее неутешительны, в краткосрочной перспективе повышение сдерживается лишь сильной перекупленностью, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Рубль к середине сессии четверга перешел к ослаблению по отношению к доллару и евро....    читать дальше
.
05 марта 2020 года 16:02
Текущую неделю рубль может завершить в диапазоне 66-67 за доллар - "Открытие Брокер"
Текущую неделю рубль может завершить в диапазоне 66-67 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль не смог продолжить своё укрепление на фоне дешевеющей нефти и сохраняющегося бегства капитала от риска, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 15:45
Рубль днем развернулся вниз и активно снижается к доллару и евро на фоне сократившей рост нефти
Москва. 5 марта. Доллар и евро после утреннего падения перешли к росту на "Московской бирже" в четверг днем; рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне сократившей рост нефти, опережающего ослабления к евро и негативной динамики мировых рынков.    читать дальше
.
05 марта 2020 года 15:25
Julius Baer снижает прогноз по темпам роста экономики еврозоны в 2020 году до 0,8%
Julius Baer снижает прогноз по темпам роста экономики еврозоны в 2020 году до 0,8%, сообщается в комментарии компании. Меры, предпринимаемые для борьбы с распространением коронавируса, и спад в секторе путешествий и отдыха окажут давление на темпы роста в еврозоне в 2020 году, в то время как...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 15:09
Индекс Мосбиржи до конца недели еще может подняться до 2900 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
оссийский рынок акций в четверг падает вопреки внешнему драйву (США закрылись в "плюсе" до 4,5%, Европа растет на 3,5%). Индекс Мосбиржи снижается на 0,5%, доходя до 2800 пунктов, но пока удерживается чуть выше этого уровня. По мнению аналитиков ИК "Фридом Финанс", индекс Мосбиржи до конца недели...    читать дальше
.
05 марта 2020 года 14:35
Решение ФРС увеличило вероятность снижения ЦБ РФ ключевой ставки в апреле - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что в свете неожиданного решения ФРС США о снижении ставки по федеральным фондам, продиктованного опасениями по поводу последствий эпидемии коронавируса, увеличился потенциал смягчения денежно­кредитной политики Банка России, говорится в обзоре инвестбанка....    читать дальше
.
05 марта 2020 года 14:08
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Держать" для обыкновенных акций "Роснефти"
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Держать" для обыкновенных акций "Роснефти" в расчете на восстановление рынков после снижения влияния эпидемии коронавируса, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "ПАО "НК "Роснефть" демонстрирует хорошие результаты на общем фоне,...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.