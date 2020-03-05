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05 марта 2020 года 09:34

Dow Jones и S&P 500 подскочили более чем на 4%

Американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в среду, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 подскочили более чем на 4%.

Поддержку рынку оказала новостью об успехах бывшего вице-президента США Джо Байдена в президентской гонке в Штатах, а также сохраняющийся оптимизм в связи с решением Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе снизить ключевую ставку.

Байден опережает своего основного соперника от Демократической партии Берни Сандерса в борьбе за участие в президентских выборах США. В "супервторник" Байден одержал победу в таких крупных штатах, как Техас, Вирджиния и Северная Каролина. Байден смог победить и в Миннесоте, где победу СМИ предрекали Сандерсу, и в Массачусетсе - штате, сенатором от которого является Элизабет Уоррен. В то же время, в штате с наибольшим числом делегатов, Калифорнии, побеждает Сандерс.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) на этой неделе, как сообщалось, опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. В последний раз Федрезерв экстренно снижал ставку между плановыми заседаниями в период финансового кризиса 2008 года.

Комментируя решение ФРС, глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что основы экономики США остаются стабильными, но распространение коронавируса принесло новые риски и проблемы. Снижение ставки поможет американской экономике оставаться сильной, полагает он.

Первоначально рынок отреагировал на решение ФРС пессимистично - фондовые индексы завершили падением почти на 3% торговую сессию во вторник. Между тем впоследствии рынок стал восстанавливаться.

"Ситуация со снижением ставок, особенно с неожиданным, такова, что иногда рынку требуется несколько дней, чтобы прийти к выводу по поводу того, что случилось", - отмечает эксперт RiverFront Investment Group Крис Константинос, которого цитирует MarketWatch.

Опубликованные в среду статистические данные показали, что индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в феврале достиг максимума за год.

Индикатор деловой активности увеличился до 57,3 пункта с 55,5 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения до 54,8 пункта.

Акции AT&T выросли на 5,2%, поскольку компания объявила о новой программе обратного выкупа акций на сумму $4 млрд, которая начнется с апреля.

Цена бумаг Abercrombie подскочила на 9%, так как прибыль компании превзошла ожидания аналитиков.

Акции General Electric прибавили 0,6%. Американский промышленный конгломерат подтвердил прогноз финансовых показателей на 2020 год, а также дал оценку негативного влияния коронавируса на результаты первого квартала.

Бумаги UnitedHealth Group подорожали на 10,7%, акции Anthem - на 15,6% на фоне успехов Байдена, ослабивших тревоги о том, что инициативы Сандерса могут отрицательно сказаться на деятельности компаний сектора здравоохранения.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду подскочил на 1173,45 пункта (4,53%) и составил 27090,86 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 126,75 пункта (4,22%) - до 3130,12 пункта.

Nasdaq Composite набрал 334 пункта (3,85%) и составил 9018,09 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в четверг, следуя за динамикой американского фондового рынка, на фоне оптимизма по поводу мер, принятых властями и центробанками для борьбы с последствиями вспышки коронавируса для экономики.

Японский индекс Nikkei 225 растет на 1,1%, Topix повышается на 0,9%.

Котировки акций SoftBank Group растут на 1,3%, акции Mitsubishi UFJ Financial Group снижаются на 0,4%, цена бумаг Sony растет на 1,8%.

Китайский сводный индекс CSI 300 прибавляет 2,23%, Shanghai Composite - 1,88%. Гонконгский индикатор Hang Seng растет на 1,97%.

Акции страховой компании AIA Group дорожают на 3,2%, бумаги AAC Technologies Holdings укрепляются на 5,5%, Tencent Holdings - на 2,8%.

Значение южнокорейского индикатора Kospi увеличилось на 1,35%.

Капитализация Samsung Electronics увеличивается на 0,5%, акции крупнейшего авиаперевозчика страны Korean Air Lines подскочили на 4,6%.

Тем временем австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,1%.

Акции TPG Telecom подорожали на 9,6%, так как телекоммуникационная компания отчиталась о росте прибыли за шесть месяцев, завершившихся 31 января, и улучшила прогноз на 2020 финансовый год.

Цена бумаг сельскохозяйственной компании GrainCorp. подскочила на 5,8%.

В центре внимания участников рынков остается ситуация с распространением коронавируса. Трейдеры следят за новостями о масштабах распространения эпидемии и мерах, которые власти и центробанки разных стран принимают для ограничения последствий коронавируса для экономики.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро четверга, 5 марта, составило 95,036 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,409 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 14,627 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила пакет мер по борьбе со вспышкой коронавируса на сумму $8,3 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на $3 млрд, еще $2,2 млрд выделят центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию распространения заболевания. Кроме того, $1 млрд будет направлен на борьбу с коронавирусом за границей.

Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA, выполняющее ряд функций ЦБ) накануне снизило базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1,5%. На аналогичный шаг пошел Банк Канады, который также снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 1,25%, сославшись на последствия распространения коронавируса.

Днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. Австралийский ЦБ, в свою очередь, понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,5% годовых.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг после того, как в США был принят законопроект об экстренном выделении средств на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила предоставление $8,3 млрд на финансирование мер, направленных на противодействие распространению заболевания, в том числе разработке вакцины против него, сообщает The Wall Street Journal.

Между тем мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду не дал никакой рекомендации по итогам заседания в среду.

Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ должна оставаться интригой, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман журналистам в среду вечером. "Нужно сохранять интригу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК подорожали на $0,66 (на 1,29%) - до $51,79 за баррель. В среду их цена снизилась на $0,73 (на 1,41%), составив на закрытие $51,13 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,56 (на 1,2%) - до $47,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $0,4 (на 0,85%), завершив день на отметке $46,78 за баррель.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг снизились на 0,2% - до 374,2 юаня за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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